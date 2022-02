Approda a Piacenza “Art & Ciocc”, la grande mostra-mercato dedicata al cioccolato: dal 18 al 20 febbraio sul Pubblico Passeggio

Ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a respirare aria di festa. E cosa, più del cioccolato, può rendere tutto questo possibile?

Arriva a PIACENZA ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande mostra mercato itinerante dedicata al cioccolato artigianale che nei weekend da ottobre ad aprile inonderà di dolcezza i centri storici delle più belle città italiane.

Da venerdì 18 a domenica 20 febbraio dalle 9 alle 21, lungo il Pubblico Passeggio, gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria.

La presentazione in municipio si è svolta alla presenza dell’assessore al Commercio Stefano Cavalli, Gloriana Tironi presidente dei Mercanti di Qualità e Anna Lusa della Cabina di Regia. Erano presenti i direttori di Unione Commercianti e Confesercenti Gianluca Barbieri e Fabrizio Samuelli.

Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo cioè che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Calabria sono alcune delle Regioni rappresentate in questa tappa con altrettante specialità: cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato, e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale, e alla fantasia di ciascun cioccolatiere. Domenica, poi, appuntamento con la mostra-mercato raddoppia con le bancarelle dei Mercanti di Qualità.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzatada Mark. Co. & Co. Srl e dai Mercanti di Qualità

Invitiamo i cittadini a partecipare per vivere questo momento di dolcezza ricordando loro anche di rispettare tutte le indicazioni sul distanziamento tra le persone e l’utilizzo dei dispositivi nel rispetto dei protocolli Anti-Covid 19 volti alla prevenzione del contagio.

