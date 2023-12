Fratelli d’Italia a congresso, Filippo Bertolini confermato presidente

La sezione piacentina di Fratelli d’Italia a congresso. A coordinare i lavori è stato l’onorevole Fabio Petrella, Camera dei deputati. Filippo Bertolini è stato confermato presidente. Mentre il direttivo sarà composto da Fabio Callori, Wendalina Cesario, Marco Colosimo, Rosario Della Porta, Nicola Domeneghetti, Filippo Galba, Lorenzo Lagori, Sara Soresi, Gloria Zanardi.

Sono state poi indicate le nomine fiduciarie dal presidente. Sergio Bursi, Erika Opizzi, Simone Mazza, Massimo Bollati, Andrea Gabbiani.

Infine i componenti di diritto: Tommaso Foti, Giancarlo Tagliaferri, Massimiliano Morganti, Luca Corbellini, Franco Albertini.

“Far parte di un partito politico non è sempre facile. Tante teste, tante idee, tanti pensieri. Trovare un equilibrio è difficile come imparare a fare il funambolo. Ma avere una bandiera, mettere la faccia per un simbolo in cui credi e condividere l’entusiasmo per dei valori comuni ti fa sentire parte di una grande famiglia. In bocca al lupo al coordinatore provinciale di FdI, Filippo Bertolini e al nuovo direttivo, di cui faccio parte anche io, per le future sfide. E grazie all’on Tommaso Foti sempre presente per il nostro territorio”, commenta Wendalina Cesario.