Tennistavolo Paralimpico – Doppio successo per la Teco Cattina

Il palazzetto dello sport – come da calendario Fitet – ha ospitato il secondo concentramento del campionato di serie A-1 maschile Paralimpico classe 11: presenti tutte le squadre del girone A e girone B del campionato, in tutto 13 formazioni in campo. Dopo il primo concentramento disputato in quel di Palermo che aveva fatto esordire la Teco Cattina con due vittorie, la squadra magiostrina fra le mura amiche ha continuato la serie positiva vincendo il primo incontro contro Monterosello Sassari e il secondo contro il Circolo Etneo Catania.

La squadra composta da Marco Cacioli, Simone Miserotti e Alexia Veronesi e condotta in panchina da Simone Dernini non ha sbagliato nulla e si è imposta con due meritate vittorie. Licitra poteva essere un avversario scomodo, ma in apertura Cacioli vince meritatamente non lasciando mai l’iniziativa all’avversario, Miserotti lo segue e poi nel doppio, sul 2-0, la coppia piacentina è stata brava a non sbagliare nulla sotto gli ordini del ct Dernini. Una doppia vittoria che vale il primato solitario in classifica in vista del prossimo concentramento che si disputerà a Catania: come regolamento le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per i play off scudetto, dove in un doppio scontro la vincente accederà alla finalissima scudetto tricolore valido per la stagione 2023-2024.

Il tabellino

TECO CATTINA – MONTEROSELLO SASSARI 3-0

MISEROTTI – ARA 3-0 11-2 /11-8 / 11-8

CACIOLI – FADDA 3-0 11-1/11-7/11-1

MISEROTTI -CACIOLI – FADDA -IDINI 3-0 11-2/11-7/11-2

TECO CATTINA- – CIRCOLO ETNEO CATANIA 3-0

CACIOLI -LICITRA 3-0 11-9 / 11-8/11-3

MISEROTTI – LO SAUNO 3-0 11-8/11-7/ 11-5

MISEROTTI -CACIOLI – LO SAUNO – FERRARA 3-0 11-7/11-8/ 11-5

CLASSIFICA

1 TECO CATTINA PUNTI 8

2 SPORT CLUB ETNA 6

3 CIROLO ETNEO CT 4

4 LA RADIOSA PALERMO 4

5 LA SAETTA QUATRU CA 2

6 SANTA TECNA NULVI PALERMO 2

7 MONTEROSELLO SASSARI 0

Lo staff tecnico organizzativo, composto e seguito da Simone Dernini, Natasha Riabchenko, Francesco Colombi, Simona Bassi, Riccardo Benaglia e Fausto Aldrigo, ha visto la presenza di Ivano Poggi, patron della Teco; la squadra è stata sostenuta da diversi tesserati del club.