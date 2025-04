Fratelli d’Italia, nuove nomine: “Per rafforzare l’impegno sul territorio”

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Piacenza annuncia con soddisfazione nuove nomine all’interno del partito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e rendere sempre più efficace l’azione politica a servizio della nostra comunità.

Nicola Domeneghetti assume il ruolo di Vice Coordinatore cittadino, figura di riferimento che supporterà il lavoro del Coordinamento medesimo e contribuirà alla crescita del partito a livello locale, con competenza e spirito di servizio.

Sara Soresi è stata nominata Responsabile delle frazioni, incarico strategico per garantire ascolto e attenzione costante alle esigenze dei cittadini che vivono nelle realtà periferiche della città.

A latere degli incarichi indicati per il Capoluogo, il Coordinamento provinciale ha altresì indicato in Andrea Gabbiani il nuovo responsabile provinciale del tesseramento, con il compito di gestire e valorizzare l’adesione al partito, promuovendo partecipazione attiva e coinvolgimento.

Queste nomine rappresentano un ulteriore passo importante nel rafforzamento dell’organizzazione locale di Fratelli d’Italia, in linea con i valori di radicamento, ascolto e impegno concreto per il bene della città di Piacenza ed in generale per la crescita del partito di Giorgia Meloni nel territorio piacentino.