“Organico dei vigili del fuoco insufficiente, personale sotto soglia del 25 per cento”, la Cgil incontra il prefetto: “Impegno comune” – AUDIO

“Questa mattina abbiamo incontrato il Sig. Prefetto, alla presenza anche del Comandante e Vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Piacenza, per rappresentare la grave situazione di carenza organica, che purtroppo pesa su tutti i comandi della Regione, e che su Piacenza significa 25% di personale in meno”

Così Giovanni Molinaroli (Coordinatore Provinciale Fp Cgil VVF Piacenza) e Melissa Toscani (Segretaria Generale Fp Cgil Piacenza). “Il grande numero di ore straordinarie assegnate al nostro comando è significativo del problema. Gli straordinari sono al momento l’unica possibiltà per dare continuità all’assistenza alla popolazione, ma la soluzione per garantire un soccorso puntuale ed efficace, nel rispetto della sicurezza degli operatori non può essere questa: serve un piano di assunzioni che risponda effettivamente ai fabbisogni”.

Giovanni Molinaroli

“Il Sig. Prefetto” – proseguono Molinaroli e Toscani – “Ha colto alla perfezione la contraddizione di una provincia come Piacenza, strategica perché posta al crocevia di tre regioni e che vede il passaggio di migliaia di persone ogni giorno (si pensi solo alla logistica e al grande traffico viario che comporta). E dove, invece, molto spesso i giovani neoassunti dalle pubbliche amministrazioni non desiderano restare, un dato di fatto che ci fa riflettere sull’efficacia degli attuali sistemi di assunzione nazionali.

Inoltre, la nostra provincia ha un territorio in parte montano, con località che si raggiungono con grande disagio e altre che sono meta di turismo o di rientri per le vacanze degli emigranti.

Anche per questo è necessario non solo che gli organici siano completi per garantire l’adeguata copertura delle necessità di soccorso e intervento, ma anche mantenere lo status di sede disagiata per il distaccamento di Bobbio”

“Abbiamo visto una positiva concordanza di intenti sia con il Sig. Prefetto che con il Comandate. Il Sig. Prefetto ha dato la propria disponibilità per l’invio di una nota al Ministero e al Prefetto di Bologna, oltre che per conoscenza alla Direzione Regionale VVF”.

“Continueremo a tenere viva l’attenzione” – concludono i rappresentanti Fp Cgil – “perché il comando di Piacenza possa avere un organico e attrezzature adeguate a rispondere sempre con prontezza alle necessità dei cittadini, operando in sicurezza. Sta a chi governa, al di là degli slogan, agire in modo che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco possa lavorare al meglio”