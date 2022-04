Elezioni comunali, Fratelli d’Italia presenta la propria lista: “Pronti a raccogliere i frutti dell’importante lavoro svolto in questi anni” – AUDIO

“Vogliamo ringraziare Patrizia Barbieri perché è chiaro che avrebbe potuto ambire ad altre posizioni e invece ha deciso di completare il lavoro qui a Piacenza. Siamo contenti, anche perché Fratelli d’Italia ha una classe dirigente, in questa città, che ha sempre lavorato bene”. Sono le parole dell’onorevole Marco Osnato, di Fratelli d’Italia, questo pomeriggio a Piacenza. Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato sul Pubblico Passeggio la lista di candidati in corsa alle prossime elezioni comunali del 12 giugno.

“Fratelli d’Italia, a Piacenza, ha espresso nel corso degli anni parlamentari, consiglieri regionali, assessori, consiglieri comunali e crediamo sia giusto raccogliere i frutti di questo importante lavoro”.

Sul palco non poteva mancare la stessa Patrizia Barbieri, sindaco in carica e in corsa per il secondo mandato. Barbieri ha voluto ricordare alcuni dei più importanti successi ottenuti nel corso della propria amministrazione, nonostante siano stati anni difficili per una giunta comunale.

“A noi interessano i fatti, e di fatti ne abbiamo portati a casa tanti. Già in un periodo normale un’amministrazione difficilmente arriva ai risultati che abbiamo ottenuto noi, perché tutti conoscete le norme decise a livello centrale, tutti conoscete, per esempio, i tempi per un appalto. Ebbene oltre a questo teniamo presente che, nel nostro caso, quando abbiamo iniziato a correre è arrivato il Covid. Da noi è arrivato il 20 febbraio e quello stesso giorno si è chiuso tutto, per la protezione della salute dei nostri cittadini che viene prima di ogni altra cosa. Con il Covid in corso abbiamo riunito intorno a un tavolo tutte le categorie per lavorare insieme a una ripartenza con la prospettiva di un futuro. Perché quando ci sono situazioni come questa, non ci si può fermare a piangere, ma si deve piangere lavorando”.

LA LISTA DEI CANDIDATI

GIANCARLO TAGLIAFERRI

MARGHERITA BONGIORNI

GIACOMO BRIDELLI

GIAMPIERA BURZONI

BEATRICE CARVANI

MARCO COLOSIMO

MARTINA CRISTALLI

BRUNO DI LORENZO

NICOLA DOMENEGHETTI

ELIO FAILLACI

STEFANO FRONTINI

GIOVANNI FUOCHI

ANDREA GABBIANI

ANTONIO GAROFALO

DONATA GUGLIELMETTI

VASKA KOTEVA

MONICA LATINO

SARA MALVICINI

GIANCARLO MIGLI

LUCA MONTANI

GIANNI MORI

GIORGIO MOGGI

SANDRO MOSCA

LORETTA PICCHIONI

LILICA PILAF

ALBERTO MASSIMILIANO RESCALLI

SARA SORESI

ROBERTO TADDINI

ILARIA TOSCA

MAURIZIO VICI

GLORIA ZANARDI

LUCIA ZONCATI