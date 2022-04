Rugby Lyons, gli appuntamenti del weekend bianconero: la prima squadra chiude il campionato contro Calvisano

Con l’ultimo weekend di aprile si concludono i campionati di Peroni TOP10 e Under 19, con le squadre Lyons che cercheranno di togliersi le ultime soddisfazioni dell’anno. Questo e molto altro nel nostro weekend bianconero, che andiamo a scoprire insieme.

Top10

La Prima Squadra di Garcia e Orlandi vuole rifarsi dalle ultime prestazioni incolori ripetendo l’impresa compiuta all’andata, quando il Calvisano uscì sconfitto dal “Beltrametti”. Stavolta la sfida arriva sul campo dei bresciani, che si sono già assicurati un posto ai playoff e sono anche loro tranquilli. Ci sono gli ingredienti per una sfida divertente e aperta: calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica, con diretta streaming sul sito di Eleven Sports.

Cadetti

Partita importantissima per la Squadra Cadetta, che dopo aver conquistato la vetta della classifica del Girone Promozione non può permettersi passi falsi. Domenica alle ore 15.30 c’è la sfida al Rugby Parma 1931 terzo in classifica, con i giovani leoni che scenderanno in campo allo Stadio Beltrametti. Tutti allo Stadio per sostenere i nostri LEONI.

Under 19

Ultima partita della stagione per l’Under 19, che domenica cercherà la prima vittoria nel Girone Elite ospitando il Firenze Rugby al Campo “Savoia” alle 13.30. I giovani Leoni hanno già compiuto un’impresa ottenendo l’accesso al Girone Elite, e una vittoria sarebbe il giusto premio a un gruppo che tra mille difficoltà non ha mai smesso di lottare.

Under 17

Partita importante anche per l’Under 17, che si gioca il primo posto nel Girone sul campo del Viadana. Tre punti separano le due squadre, con un colpo esterno i ragazzi di Dadati e Dimilito andrebbero in testa al girone per giocarsi le finali del Girone Regionale. Appuntamento a Mantova alle ore 11.00 di domenica.

Prestigioso appuntamento per la nostra Under 15, che nella giornata di lunedì prenderà parte al Superchallenge Under 15, manifestazione che torna dopo lo stop per la pandemia e che coinvolge le migliori società italiane di categoria. Appuntamento lunedì a Noceto.

Infine, tornano a scendere in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte alla Festa Del Rugby organizzata dalla nostra società sui campi della Sede Lyons e del Bertolini a Piacenza.