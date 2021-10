Fumara MioVolley, la prima edizione del Trofeo MioVolley va al Lemen

Sono le ragazze del Lemen Volley ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo MioVolley, quadrangolare organizzato dal Consorzio MioVolley che ha visto la partecipazione, oltre alle padrone di casa del Fumara MioVolley e delle bergamasche, del Volley Busnago e della Pallavolo San Giorgio.

Nella prima semifinale del sabato è subito partita vera tra Busnago e MioVolley: le lombarde mostrano ottima organizzazione e attenzione nella distribuzione di gioco. Nei primi due set regna grande equilibrio in campo poi è il Fumara a trovare il passo giusto per portare a casa i parziali. Il terzo set vede Busnago partire avanti (7-1) e chiudere senza troppi sussulti, esito speculare per il quarto e decisivo parziale con le biancoblu di coach Codeluppi a chiudere la gara per 3-1 conquistando la finale primo-secondo posto.

Lemen e San Giorgio scendono in campo per inseguire il secondo slot nella finalissima. Le bergamasche dimostrano grande versatilità e fisicità nonostante la giovane età partendo con il piede giusto fin dal primo pallone e conquistando i primi due set. San Giorgio prova a rientrare nel terzo parziale, il più combattuto, strappando un 26-24 e riaprendo la partita che però Lemen vuole chiudere accelerando da subito nel quarto parziale: la gara si chiude con un altro 3-1.

La domenica del palazzetto di Gossolengo si apre con la finale per il terzo posto: Busnago riesce a contenere le iniziative della Pallavolo San Giorgio che si avvicina alle lombarde nel secondo set ma non riesce a cambiare l’inerzia della partita chiudendo al quarto posto.

Grande agonismo ed intensità si respirano nella finalissima con il Lemen decisamente compatto in seconda linea e pronto a puntare sui centimetri. Si lotta in ogni parziale con le bergamasche a sbloccare il conto set ed il Fumara MioVolley a trovare il pari nel parziale successivo.

Piuttosto equilibrati anche terzo e quarto set che vedono prevalere la giovane formazione del Lemen nonostante una buona prova complessiva della squadra di coach Codeluppi.

In casa Lemen non mancano nemmeno le soddisfazioni individuali con Sofia Felappi premiata come miglior giocatrice del torneo.

SEMIFINALI

BUSNAGO VOLLEY-FUMARA MIOVOLLEY 1-3 (20-25; 22-25; 25-19; 17-25)

PALLAVOLO SAN GIORGIO-LEMEN VOLLEY 1-3 (17-25; 20-25; 26-24; 19-25)

FINALE 3-4 POSTO

VOLLEY BUSNAGO-PALLAVOLO SAN GIORGIO 3-0 (25-20; 25-23; 25-17)

FINALE 1-2 POSTO

FUMARA MIOVOLLEY-LEMEN VOLLEY 1-3 (23-25; 25-19; 25-27; 21-25)