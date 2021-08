Fumara MioVolley, una riconferma e due nuovi arrivi: Nedeljkovic, Amatori e Guaschino

Il Fumara MioVolley riparte al centro con una riconferma e due nuovi innesti in vista della stagione 2021/22.

La conferma è quella di Jovana Nedeljkovic che ha deciso di proseguire ancora una volta con la maglia del Consorzio MioVolley con la quale ha conquistato due promozioni in serie B2 e B1: per la giocatrice serba sarà la quinta stagione nelle società del presidente Antonio Barbieri.

«Spero di poter giocare un buon campionato e che la situazione covid migliori perché l’anno scorso non ha aiutato la continuità. Per me è molto importante il gruppo, confido ci sarà intesa con le compagne di squadra. Ho sempre sentito parlare bene del MioVolley, è una società famigliare e per me questo conta tantissimo: mi hanno parlato bene anche dell’allenatore, figura che per me è fondamentale».