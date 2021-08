VO2 Team Pink, Bortolotti e Cipressi in maglia azzurra per gli Europei su pista

Doppia convocazione in casa VO2 Team Pink per gli Europei Juniores e Under 23 su pista in programma dal 17 al 22 agosto ad Apeldoorn (Olanda). Nella lista dell’Italia comprendente complessivamente 34 atleti, infatti, figurano anche le “panterine” Juniores Silvia Bortolotti (bresciana) e Carlotta Cipressi (forlivese), entrambe classe 2003 e al secondo anno in categoria.

Lo scorso ottobre agli Europei Juniores di Fiorenzuola Silvia Bortolotti, bresciana di Bedizzole, aveva esordito in maglia azzurra, salendo subito sul podio con la medaglia d’argento nell’Inseguimento a squadre di categoria. Ora la seconda avventura nella medesima competizione, dove dovrebbe essere riproposta nel quartetto, mentre non è da escludere in caso di bisogno un impiego anche nella Madison.

Per Carlotta Cipressi, invece, si tratta del terzo Europeo, contando quelli su strada e su pista del 2020.