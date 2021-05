Furgoncino di Iren prende fuoco in via Venti Settembre, paura tra la folla

Un furgoncino di Iren prende fuoco in via Venti Settembre, panico tra la folla. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi. Una spazzatrice di Iren stava viaggiando lungo l’affollata strada in pieno centro quando per motivi da chiarire fiamme si sono sprigionate dal mezzo.

Dalle prime scintille al vero e proprio rogo sono trascorsi pochi secondi ma il conducente fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo. L’incendio ha creato paura tra la folla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato alla tranquillità la situazione.