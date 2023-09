Sorpreso durante un furto in appartamento, tenta la fuga: i carabinieri lo inseguono e lo arrestano

L’episodio nella serata di lunedì 25 settembre in un appartamento di via Di Vittorio a Podenzano. In manette uno straniero di 29anni che aveva preso un profumo. A catturarlo i carabinieri della Stazione di Pontenure intervenuti sul posto, insieme ad un equipaggio del Radiomobile di Piacenza.

Il 29enne, senza fissa dimora, aveva appena messo a segno un furto in un appartamento a Podenzano. I carabinieri lo hanno intercettato e arrestato dopo un breve inseguimento per le vie del paese. Il giovane deve rispondere di furto in abitazione. Era a piedi ed una volta scoperto ha tentato di sottrarsi all’arresto cercando di fuggire, ma è stato preso dai due militari.

L’allarme di furto era scattato intorno alle 20 e 30 in Via Di Vittorio a Podenzano dove un residente aveva segnalato al 112 di aver visto due individui nell’abitazione di un vicino, in quel momento assente. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo era in possesso di arnesi atti allo scasso e di un profumo asportato poco prima dall’abitazione. Il 29enne, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Via Beverora, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella giornata odierna.