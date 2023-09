Sperona l’auto dei carabinieri e fugge a tutta velocità, 28enne identificato e denunciato

L’episodio è accaduto intorno alle 22 circa di domenica 25 settembre, quando una pattuglia dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda in servizio di perlustrazione ha notato solo una Fiat Panda presente nel parcheggio dinanzi al cimitero di Fiorenzuola d’Arda in via Dei Tigli.

Quando l’auto dei militari si è avvicinata per procedere al controllo, il giovane che era a bordo dell’auto ha avviato il motore ed ha speronato l’auto militare dal lato del passeggero per guadagnarsi la fuga. Ne è nato un pericoloso inseguimento per le vie della cittadina, con condotte di guida spericolate e contromano, a cui si è unita anche la “gazzella” del Radiomobile.

La fuga è proseguito anche sulla tangenziale e si è concluso dopo più di un quarto d’ora in località Biraga di Alseno, dove il fuggitivo imboccando un sentiero sterrato, ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa in un campo agricolo. L’uomo ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi per le campagne.

I militari avevano già individuato chi era alla guida ed hanno avuto conferma dai documenti d’identità che hanno trovato nel portafoglio che il fuggitivo ha lasciato sull’auto. Si tratta di un 28enne che era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con l’obbligo di permanere nella sua abitazione tra le 22 e le 7 di tutti i giorni. Per il giovane è scattata la denuncia per violazione delle norme dell’affidamento in prova, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.