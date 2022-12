Garante per i diritti della persona disabile, entro il 22 dicembre le candidature

E’ il 22 dicembre prossimo, entro le ore 12, il termine ultimo per presentare le candidature al ruolo di Garante dei diritti della persona disabile del Comune di Piacenza. Il testo completo dell’avviso pubblico è consultabile sul sito web comunale, in evidenza anche in home page, dove si può scaricare l’apposito modulo da compilare in carta libera, trasmettendolo – entro la scadenza indicata – all’indirizzo di posta elettronica protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it .

Le proposte di candidatura possono essere avanzate dai consiglieri comunali o dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Piacenza. Il bando è rivolto alle persone che possano dimostrare, nel proprio curriculum, una comprovata esperienza nell’ambito della disabilità, rispondendo inoltre ai fondamentali requisiti di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio che sono richiesti a una figura di garanzia. Nel rispetto dei principi di pari opportunità, la nomina sindacale potrà essere unipersonale o prevedere, collegialmente, sino a tre componenti cui affidare il ruolo.

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae completo dei dati anagrafici del candidato o della candidata, dei titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute utii per un’adeguata valutazione delle competenze riguardanti i diritti delle persone con disabilità e il settore delle attività sociali. Dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità esplicitate nell’avviso pubblico e assenza di conflitti di interesse con l’incarico in oggetto.