Ginnastica – Dominio totale della Edilcoop QT8 alle finali nazionali Winter Edition 2022

La società sportiva piacentina Edilcoop QT8 cresce da anni giovani e talentuose ginnaste, le allena in palestra alla disciplina sportiva e nella vita alla tenacia, allo spirito di sacrificio, all’unità di squadra, a “lavorare sodo” e “sognare in grande”, come recita il grande poster che dalla parete motiva ogni giorno le ragazze a questi grandi ideali.

Sulla mensola all’ingresso brilla ancora l’oro conquistato in squadra esattamente un anno fa, in occasione delle finali nazionali Winter Edition, il traguardo più prestigioso finora raggiunto dalla società. Ma le ginnaste hanno continuato a lavorare e a sognare in grande e la loro perseveranza le ha premiate trasformando in realtà il loro più grande sogno, quello che in dieci anni hanno solo osato immaginare, consapevoli che fosse quasi impossibile da realizzare.

Winter Edition 2022

Così Emma Florio, Serena Rossi, Nicole Manfredi e Letizia Ferrari si sono rimesse in gioco sabato 10 dicembre alle finali nazionali Winter Edition 2022 tenutesi a Rimini, questa volta gareggiando individualmente, in competizione con ginnaste da tutta Italia ed una contro l’altra, ma sempre con grande spirito di squadra, incoraggiandosi e sostenendosi a vicenda. Una nuova, difficile sfida premiata con un podio assoluto tutto per Edilcoop QT8 nella competizione Silver LE di eccellenza, categoria Senior 1. Grandissima la gioia di Serena salendo a ricevere la prestigiosa medaglia d’oro, di Emma seguendo con la medaglia d’argento e di Nicole aggiungendosi alle compagne con il bronzo. Con una ottima performance, sullo stesso podio anche Letizia ha vinto un meritatissimo oro, per la categoria Juniores.

Anche le classifiche per attrezzo hanno visto le spettacolari ginnaste piacentine su tutti i podi: oro pari merito per Serena e Nicole a parallele, argento per Emma; oro a volteggio per Nicole, argento per Serena; oro a trave per Emma, argento per Serena; argento a corpo libero per Serena, bronzo per Nicole. Letizia ha conquistato l’argento a volteggio e trave, bronzo a parallele e corpo libero.

Da segnalare anche il bronzo italiano a volteggio vinto dalla compagna di squadra Giulia Grazioli che ha gareggiato il giorno prima.

Un risultato eccezionale che ha superato ogni aspettativa, una indescrivibile soddisfazione per la storica allenatrice Laura Confalonieri, per la società e per le famiglie delle ginnaste, che da sempre vivono le competizioni con grande emozione.