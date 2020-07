Importate novità in arrivo per la You Energy Volley: la Società biancorossa che disputerà il suo secondo campionato di SuperLega Credem Banca annuncia un cambio di denominazione a partire dalla stagione 2020/2021. Il nuovo nome con cui scenderà in campo sarà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Accanto, quindi, al main sponsor Gas Sales Energia si affianca Bluenergy, multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2003 opera nel mercato della fornitura di energia elettrica, gas metano e servizi dedicati ai privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia.

Bluenergy, già platinum sponsor dei biancorossi nello scorso campionato e presente sulle divise da gara da trasferta del Libero. Insieme a Gas Sales Energia fa parte del Gruppo CGI facente capo alla famiglia Curti e recentemente inserito a livello nazionale nella classifica delle 200 aziende italiane top performer (13°posizione) grazie ai risultati conseguiti negli ultimi 6 anni.

La storia imprenditoriale di Bluenergy è cominciata oltre 40 anni fa in Friuli Venezia Giulia per scelta di Gianfranco Curti, metaniere di lunga data e padre del Gruppo CGI che agli inizi degli anni ’70 è stato tra i primi imprenditori impegnati nella realizzazione delle reti di metano nella regione Friuli Venezia Giulia.

Bluenergy che oggi conta 40 punti vendita in tutto il Nord Italia. Oltre a condividere l’appartenenza al gruppo, condivide con Gas Sales la forte vocazione sportiva che la vede impegnata attivamente nel sostegno di diverse realtà sportive nazionali e territoriali.

Il Gruppo CGI, la cui storia parte dagli 70, ha chiuso il 2019 con 503ml di fatturato, conta attualmente oltre 330mila clienti ed è presente in tutto il Nord Italia con tre sedi (Piacenza-Udine-Milano) e con 60 sportelli operativi.

Un sodalizio che a partire da questa nuova stagione sportiva sarà ancora più forte, come sottolinea Elisabetta Curti, presidente del club piacentino

“Accogliere Bluenergy nella nuova denominazione della squadra ci rende davvero felici. Percorreremo insieme questo nuovo anno sportivo con la consapevolezza che insieme potremo dare ancora più energia all’intera squadra e a tutte le attività che ruotano attorno ad essa. Sebbene le vicende legate al Covid portino con sé ancora delle incognite organizzative, siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto nelle ultime stagioni non solo dal punto di vista sportivo ma anche societario. Il nostro impegno, infatti, ci ha portato alla realizzazione di una rete di impresa per il sostegno del tessuto imprenditoriale della città. Tutto questo a dimostrazione che lo sport gioca un ruolo fondamentale per la salute dell’intera comunità.”