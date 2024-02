Gas Sales Piacenza, ricominciare a correre contro Taranto. Primo Tempo con Andrea Anastasi

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Andrea Anastasi, allenatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Gas Sales Piacenza sconfitta a Verona, è il secondo KO consecutivo dopo quello con Monza. “Potevamo fare qualcosa in più. Troppi errori per noi. Loro hanno giocato molto bene, mentre noi abbiamo sbagliato troppo. C’è rammarico. I cambi nel sestetto? Non ero soddisfatto del rendimento, volevo cercare qualcosa di diverso. Romanò non riusciva a entrare in partita e per forza di cose dovevo provare qualche alternativa. Ho dovuto stravolgere la formazione e quando cambi tanto vuol dire che c’è qualcosa che non va. Questo campionato è durissimo”.

Ora la formazione piacentina deve “salvare” il terzo posto. “Momento delicato della stagione, dobbiamo cercare di mantenere il terzo posto, che fortunatamente è ancora possibile. Il nostro obiettivo è questo: se manteniamo il terzo posto facciamo una grande cosa. Questa è una squadra di alti e bassi, vuol dire che manca la stabilità tecnica. Il nostro campionato assomiglia a quello della Lube Civitanova”.

Sabato alle 18:00 l’appuntamento con Taranto: la terzultima giornata della regular season: “Mi aspetto una battaglia perché giochiamo contro una squadra che deve fare i punti per mantenere la categoria. La prepareremo nel modo migliore. Dobbiamo stare molto concentrati”.

