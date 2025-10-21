GPS e gestione parcheggi, intesa col comune e sindacati soddisfatti: “Precedenza all’assunzione per tutti i lavoratori”

Si chiude positivamente la vertenza che ha riguardato i 15 lavoratori impiegati nei servizi per il Comune di Piacenza con la GPS. Dopo settimane di confronto, dalla proclamazione dello stato di agitazione allo sciopero, fino alla sospensione decisa in seguito all’ordinanza del giudice che aveva concesso la sospensiva, è arrivata la soluzione che mette al centro lavoro e diritti.

LA NOTA DELLA CGIL

“Le nostre richieste e le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori – spiega Marco Pascai, Filcams Cgil Piacenza – sono state pienamente recepite dall’Amministrazione comunale che, con un importante senso di responsabilità politica, ha deciso di affrontare la situazione e di trovare in tempi brevissimi un punto di accordo”.

L’intesa, che sarà formalizzata nei prossimi giorni, prevede non solo la clausola sociale ma anche un diritto di precedenza all’assunzione per tutti i lavoratori, anche nel caso di eventuali periodi di inattività dovuti a cassa integrazione o, nella peggiore delle ipotesi, a licenziamenti collettivi.

Una scelta forte

“Si tratta di una scelta forte, politicamente significativa, che non lascia indietro nessuno e che tutela non solo la continuità del servizio ai cittadini, ma soprattutto il lavoro come diritto fondamentale” aggiunge Pascai.

Come Filcams CGIL, il sindacato sottolinea che sarebbe auspicabile che la stessa attenzione fosse garantita in tutti gli appalti, pubblici e privati, perché il mantenimento dell’occupazione e delle retribuzioni rappresenta un tema centrale, legato alla dignità del lavoro e alla qualità dei servizi.

Vigileremo sul nuovo affidamento

“Insieme alle lavoratrici e ai lavoratori – conclude Pascai – continueremo a seguire con attenzione le fasi del nuovo affidamento e a vigilare sull’applicazione concreta dell’accordo raggiunto. Oggi possiamo dire che da una situazione che sembrava drammatica siamo riusciti a costruire una prospettiva positiva, che restituisce serenità e sicurezza a chi lavora, facendo squadra tra tutti gli attori coinvolti”.

Un ringraziamento particolare, sottolinea la Filcams Cgil, va alle lavoratrici e ai lavoratori che sono rimasti uniti e compatti durante tutta la vertenza, ai consiglieri comunali che hanno seguito la vicenda e all’Amministrazione comunale – in particolare alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessore Matteo Bongiorni – per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati anche nei momenti di confronto più acceso, arrivando in tempi rapidi alla risoluzione della vertenza.

