Concorso nazionale “Un Testo per Noi”, premiata la scuola primaria Chiapponi di Borgonovo

Sono otto i testi vincitori selezionati tra oltre 150 elaborati provenienti da scuole primarie di tutta Italia, nell’ambito della XVIII edizione del concorso nazionale “Un Testo per Noi”, promosso dal Coro Piccole Colonne APS di Trento con la collaborazione della Federazione Cori del Trentino. Tra i testi vincitori figura anche “Ci vorrebbe un ritornello”, realizzati dagli alunni delle classi III A, B, C e D della Scuola Primaria R. Chiapponi di Borgonovo Val Tidone con il coordinamento dell’insegnante Giuseppe Greco.

Ora il testo è diventato canzone grazie alla musica di Lodovico Saccol, autore e compositore, noto al grande pubblico per aver scritto brani come Le piccole cose belle, Il contadino, Prendi un’emozione e molti altri presentati allo Zecchino d’oro.

Il testo “Ci vorrebbe un ritornello” racconta in modo simpatico, originale e con l’utilizzo di tanti suoni onomatopeici, una giornata a scuola partendo dal drin drin della sveglia.

Le nuove canzoni sono state raccolte e pubblicate nel CD Il bello del bello più bello che c’è, prodotto dal Coro Piccole Colonne APS: un progetto che non solo valorizza la creatività dei bambini, ma offre anche al pubblico e alle scuole un repertorio inedito di musica per l’infanzia. Il CD sarà presentato ufficialmente in occasione del Festival della Canzone Europea dei Bambini, in programma l’11 e 12 aprile 2026 presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento.

Fondamentale, durante il Festival, sarà il ruolo della classe vincitrice, che avrà il compito di coreografare le proprie canzoni, contribuendo a realizzare uno spettacolo unico al mondo che nasce dai bambini per i bambini.

Il concorso “Un Testo per Noi” e il relativo Festival hanno come obiettivo stimolare la creatività degli alunni delle scuole primarie, promuovere il lavoro di gruppo con la guida degli insegnanti e avvicinare i più piccoli alla musica in maniera partecipativa e originale. L’iniziativa contribuisce inoltre alla creazione di un repertorio nuovo e permanente di canzoni per l’infanzia, destinate a rimanere nel tempo.

ELENCO CANZONI CON AUTORI (anno scolastico 24/25), MUSICISTI E DESCRIZIONE CONTENUTO

LA DANZA DELLE API

della classe II di Mugnai di Feltre (BL) con il coordinamento dell’ Ins. Monica Lusa.

Musica Adalberta Brunelli. Base musicale Alterisio Paoletti.

Quanto sono importanti le api per il nostro ecosistema? Volano come ballerine tra i fiori, ma attento… se vuoi che danzino ancora, non inquinare!

LUCA E LA GEOMETRIA

della classe IV B scuola primaria Zanardi di Medicina (BO) con il coordinamento delle Ins. Ilaria Catozzi e Gessica Giangregorio.

Musica Adalberta Brunelli. Base musicale Alterisio Paoletti.

Non tutti giorni sono uguali, infatti il bambino protagonista del testo ogni giorno cambia forma. Quando è preciso, diventa un quadrato, quando è arrabbiato, un rombo appuntito, e quando è felice, un rettangolo rilassato!

RAP IMPERFETTO

della classe IV B scuola primaria Zanardi di Medicina (BO) con il coordinamento delle Ins. Ilaria Catozzi e Gessica Giangregorio.

Musica Franco Fasano. Base musicale Franco Fasano e Paolo Baldan Bembo.

C’è chi vuole essere sempre perfetto ed ha una terribile paura di sbagliare! Ma sbagliare non è un problema, anzi… aiuta ad imparare e a migliorarsi! Quindi niente paura di sbagliare!

GIOCONDA PER GLI AMICI

della classe II A scuola primaria Rivanazzano Terme (PV) con il coordinamento dell’ Ins. Emiliana Galante.

Musica Al Bano Carrisi e Alterisio Paoletti. Base musicale Alterisio Paoletti.

Che meraviglia il dipinto di Monna Lisa! Sembra che ti guardi ovunque tu vada e il suo sorriso nasconde un segreto… ma quale?

IL BELLO DEL BELLO PIU’ BELLO CHE C’E’

della classe III plesso Via Manzoni scuola primaria di Praia a mare (CS) con il coordinamento dell’ Ins. Rossana Speciale.

Musica e base musicale Paolo Baldan Bembo

Il bello del bello più bello che c’è, ti sembra lontano, ma è lì accanto a te…Un testo per ricordarci che sono le cose semplici ma piene di amore quelle che veramente contano.

UN ROBOT PER AMICO

delle classi II A e II B scuola primaria di Coredo (TN) con il coordinamento dell’ Ins. Milena Marinelli.

Musica Maurizio Piccoli. Base musicale Lodovico Saccol.

Un piccolo robot blu arriva sulla terra. Lui sa contare e calcolare, ma non conosce emozioni! I bambini gli insegneranno che abbracci e sorrisi valgono più di ogni numero.

EVVIVA LA BIBLIOTECA

della classe I A scuola primaria di Andalo (TN) con il coordinamento dell’ Ins. Cristina Tenaglia.

Musica e base musicale Sandro Comini

La scoperta di alcuni piccoli alunni della biblioteca, un posto dove si possono leggere storie super divertenti, sognare con la fantasia e persino prendere un libro in prestito! Un testo che suggerisce ai bambini che la lettura può essere più divertente della TV!

CI VORREBBE UN RITORNELLO

delle classi II scuola primaria R. Chiapponi di Borgonovo Val Tidone (PC) con il coordinamento dell’ Ins. Giuseppe Greco. Musica e base musicale Lodovico Saccol.

Dal drin drin della sveglia al brum brum del pulmino e con tanti altri suoni onomatopeici i bambini raccontano la loro giornata a scuola. Hip hip hurrà!

