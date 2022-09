Colpito alla testa da un calcio: giocatore cade a terra privo di sensi, salvato dai compagni di squadra

Colpito alla testa da un calcio, attimi di paura durante la partita del campionato di Promozione tra Il Cervo e ASD Carpaneto Chero disputata a Collecchio. Mancavano pochi minuti al fischio finale e le squadre erano ferme sul 2-2. Denis Lamberti, che poco prima aveva giusto siglato la rete del pareggio per i piacentini, è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco molto violento, con l’avversario che ha colpito l’attaccante con un calcio alla testa non intenzionale.

Lamberti è caduto a terra privo di sensi, situazione che ha generato il panico. Tre compagni di squadra, però, hanno trovato la calma necessaria per soccorrerlo e hanno fatto in modo di estrarre la lingua di Lamberti dalla sua bocca evitando il soffocamento per poi affidarlo alle cure del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale Maggiore di Parma. Non si trova in pericolo di vita.