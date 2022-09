“Giocavamo all’olandese”, lo sport nelle foto di Prospero Cravedi nell’incontro del 22 settembre

Si parlerà di sport nel secondo degli incontri collaterali di Tempi e volti di una comunità, la mostra di immagini di Prospero Cravedi organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e attualmente in corso nell’ex convento di Santa Chiara. Giovedì 22 settembre alle 17.30, nel complesso sullo Stradone Farnese, Robert Gionelli, consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dialogherà con il giornalista Paolo Gentilotti. Sotto il titolo di GIOCAVAMO ALL’OLANDESE, si parlerà di sport piacentino dai Papaveri al Piacenza olandese di G.B. Fabbri, attraverso la Coppa Davis, il piccolo Maracanà e tanto altro.

L’archivio fotografico di Prospero Cravedi, dal quale la mostra attinge, presenta una serie di scatti memorabili sulle gesta sportive che hanno caratterizzato in particolare la scena piacentina tra gli anni Cinquanta e Settanta. L’incontro servirà a dare conto di quegli anni, ripercorrere aneddoti e ricordi senza tralasciare qualche aggancio con il presente.

Gli incontri proseguiranno fino al 14 ottobre, accompagnando la mostra Prospero Cravedi, fotografo – Tempi e volti di una comunità” che si concluderà il 15 ottobre con ingresso gratuito (aperta da martedì a venerdì dalle ore 16 alle 19.30; sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30). È anche disponibile il catalogo, il cui ricavato sarà devoluto ad Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, organizzazione fondata da Don Vittorio Pastori e che Cravedi ha seguito, per aiutare e documentare con le sue foto, in numerosi viaggi in Africa.

Da segnalare i prossimi incontri:

30 SETTEMBRE ore 17.30

AD ARTE

Il rapporto tra immagine e artisti in una Piacenza sospesa tra avanguardia e tradizione

Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazionedi Piacenza e Vigevano,dialoga con Paolo Barbaro e il giornalista Paolo Baldini.

7 OTTOBRE ore 17.30

QUALCOSA IN COMUNE

La politica e l’amministrazione della città negli anni ‘70, nelle manifestazioni di piazza, nelle lotte sindacali e nei protagonisti di una stagione straordinaria

Roberto Reggi, presidente della Fondazionedi Piacenza e Vigevano,dialoga con il giornalista Mauro Molinaroli.

14 OTTOBRE ore 17.30

UN CUORE GRANDE

Cinquant’anni di Africa Mission nel segno di Don Vittorione

Elena Uber, consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dialoga con la giornalista Maria Vittoria Gazzola e con Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission.