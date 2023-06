“Giornata Arisi” al PalabancaEventi il 12 giugno

Lunedì 12 giugno alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzi in programma la “Giornata Arisi” con l’intervento del Prof. Giovanni Godi.

Importante iniziativa culturale promossa dalla Banca di Piacenza

Per ricordare e rendere onore al maggior storico dell’arte che la nostra terra abbia avuto, mancato all’età di 92 anni il 18 giugno del 2013. Previsto l’intervento del prof. Giovanni Godi, per vent’ anni insegnante di educazione artistica in diversi istituti, con tappa anche a Cortemaggiore, per un decennio responsabile delle vendite per Christie’s in Italia e direttore della rivista Parma per l’arte.



Nel corso dell’incontro verrà presentato il dipinto di Gaspare Landi (1756-1830) “Gesù disputa con i dottori al tempio”. Si tratta di un olio su tela (cm 92×136) modello dello stesso soggetto, di dimensioni maggiori, conservato ai Musei Civici di Palazzo Farnese. L’opera è stata acquistata dalla Banca, che ha colto in questo modo l’opportunità di rendere omaggio all’artista piacentino. Si tratta di uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo italiano alla cui valorizzazione tanto contribuì il prof. Arisi, curatore insieme a Vittorio Sgarbi della grande mostra sul Landi organizzata dalla Banca nel 2004 nell’allora appena ristrutturato Palazzo Galli.

Un gesto compiuto dal popolare Istituto di credito anche nel ricordo del compianto presidente Corrado Sforza Fogliani, che avrebbe fatto la stessa cosa in omaggio all’amico Arisi, in virtù della stima che li legava.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca) con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).

Agli intervenuti (con precedenza ai Soci prenotati e ai Clienti prenotati) sarà riservata copia del volume “Ferdinando Arisi. Una vita da raccontare” a cura di Maria Clara Strinati.