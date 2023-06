E’ morto Silvio Berlusconi: “Sempre attento alla sezione piacentina di Forza Italia, incarneremo i suoi valori e la sua voglia di vincere” – AUDIO

È morto questa mattina Silvio Berlusconi, ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano da quattro giorni, ovvero dallo scorso 9 giugno, a causa di una patologia ematologica che l’ha riportato in una stanza della struttura dopo le dimissioni dello scorso 19 maggio. Dopo una notte apparentemente tranquilla, si sono aggravate le condizioni del presidente di Forza Italia, ricoverato da venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua patologia ematologica legati alla leucemia mielomonocitica cronica, fino alla sopraggiunta morte di questa mattina.

“Indubbiamente è stato protagonista della politica italiana e internazionale degli ultimi trent’anni”, commenta Gabriele Girometta, Commissario provinciale Forza Italia Piacenza.

“Un personaggio di caratura mondiale, non è un caso che tutti i media del mondo stanno ricordando la grandezza di Silvio presidente. Penso che abbia incarnato nel bene e nel male il sogno di tanti italiani. Un imprenditore che ha dato tutto sé stesso alla politica, magari tra alti e bassi, ma sicuramente con un’onestà intellettuale e una passione che ha messo fino al suo ultimo giorno di vita”.

“Il suo rapporto con Piacenza era molto stretto, seguiva molto da vicino l’attività della nostra sezione. Noi incarneremo sicuramente il suo spirito e la voglia di vincere che ha messo sia nella politica sia nello sport, prima con il Milan e poi col Monza”.