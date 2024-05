Giornata europea dei mulini storici in Alta Val Tidone il 19 maggio

Domenica prossima 19 maggio torna la tradizionale manifestazione “Giornata europea dei mulini storici” a Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone.

La manifestazione, creata e da sempre organizzata dall’associazione “La Strada dei Mulini”, porta anche quest’anno una serie di importanti novità e conferme: tra tutte, la collaborazione con l’associazione “Sentiero del Tidone APS” e con la rassegna “Val Tidone Lentamente – Edizione 2024” che prevede un’escursione a piedi sul tema dell’acqua, e il collegamento con l’iniziativa “Borgo in fiore” che si svolgerà a Caminata, sempre nel comune di Alta Val Tidone.

La “Giornata europea dei mulini storici” rientra a pieno titolo nel calendario dell’AIAMS, l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici di cui fa parte anche l’associazione organizzatrice e si svolgerà durante tutta la giornata dalle 10 alle 18 e prevede la presenza di espositori con prodotti gastronomici, di artigianato e di antiquariato. Sarà possibile partecipare a visite guidate all’antico mulino ad acqua e al museo dell’arte molitoria, unica nel panorama provinciale piacentino.

Ricca, come da tradizione, l’offerta enogastronomica che i volontari dell’associazione organizzatrice proporranno sotto forma di degustazione ai partecipanti: batarö, prodotto De.Co. di Alta Val Tidone, olio della Val Tidone, le eccellenze enoiche (vini DOC) della vallata servite direttamente dai produttori, salumi DOP piacentini e la “pasta al torchio” preparata sul momento.

Per la sezione “artisti e antichi mestieri” saranno presenti, tra gli altri, l’associazione “Pe ‘d Fer” che con il suo presidente Renato Girometta illustrerà la costruzione di antichi cestini di salice, e Sandro Cremona che, con il suo “Mulino in casa”, farà dimostrazioni di macina con mulini domestici.

Alle ore 15:30 il parroco di Trevozzo don Gianni Quartiroli impartirà la benedizione del pane e dei prodotti del mugnaio.

L’evento è patrocinato dal comune di Alta Val Tidone ed è “collegato” all’iniziativa “Borgo in Fiore” che si svolgerà a Caminata di Alta Val Tidone e che prevede una serie di momenti e appuntamenti sulla tematica dei fiori nel bellissimo e caratteristico borgo dell’alta Val Tidone.

Per informazioni contattare il numero 3494661152 oppure inviare e-mail a info@mulinodellentino.it.

La manifestazione prevede la collaborazione con l’associazione “Sentiero del Tidone APS” che, nell’occasione, promuove l’escursione “LA STORIA DELL’ACQUA TRA IL MULINO DEL LENTINO E LA DIGA DEL MOLATO” organizzata dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Nadia Mantovani del gruppo “I Calcaterra”: i partecipanti partiranno proprio dal Borgo Mulino Lentino con ritrovo alle ore 9:00 e visita gratuita inziale al Mulino con il proprietario Fausto Borghi e successivo spostamento a Caminata lungo il Sentiero del Tidone e sosta per l’evento “Borgo in Fiore”; successivo e ultimo spostamento alla Diga del Molato con inclusa visita guidata gratuita a questa imponente opera di ingegneria realizzata tra il 1921 e il 1928. L’itinerario, complessivamente di circa 10 chilometri e di tipo escursionistico, permetterà di vedere tutte queste realtà “legate” tra loro dal tema dell’acqua e di scoprire profumi e colori della Val Tidone in questo periodo primaverile. Tassativo indossare scarpe da trekking, l’escursione prevede il pranzo al sacco e si svolgerà nel rispetto delle regole di prevenzione della PSA e in regola con le norme vigenti in ambito sanitario. Quota di partecipazione € 10 adulti, € 5 per i minori, € 8 associati al “Sentiero del Tidone APS” e comprende, come di consueto, la completa organizzazione e la parte assicurativa. € 1 della quota verrà devoluto all’associazione “Sentiero del Tidone APS”. L’escursione, grazie alla collaborazione con “Progetto Vita Piacenza” sarà cardio-protetta.

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 17 maggio e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Nadia Mantovani tramite i seguenti riferimenti: telefono 3397845381 (anche WhatsApp) oppure tramite email nadia.manto@gmail.com .