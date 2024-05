Settimana nazionale della Celiachia, anche nelle scuole piacentine il menu senza glutine

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, in corso dall’11 al 19 maggio, anche il Comune di Piacenza ha aderito al progetto “Tutti a tavola, tutti insieme!” dell’Associazione italiana Celiachia servendo oggi, in tutte le mense delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, un menu adatto a chi soffre di questa patologia: risotto alle zucchine, polpettone ricotta e spinaci, ratatouille di verdure, gallette di mais e frutta.

Anche gli assessori Mario Dadati e Serena Groppelli hanno voluto sottolineare il significato e l’importanza dell’iniziativa pranzando con insegnanti e alunni della primaria Pezzani, alla presenza del dirigente Antonino Furnari, insieme alla referente regionale di AIC Maria Pia Rivetti, alla dietista addetta al controllo qualità delle mense scolastiche, ai rappresentanti di CIR Food e dei Servizi Educativi comunali.

“Accogliamo e sosteniamo volentieri l’impegno dell’Associazione italiana Celiachia per la sensibilizzazione – rimarcano gli amministratori comunali – perché diffondere le informazioni e la conoscenza su una patologia significa favorire la consapevolezza e la prevenzione, aiutando inoltre le persone che ne sono affette (in particolar modo i bambini, nell’ambiente scolastico), a non sentirsi sole nell’affrontare un problema che impatta notevolmente sulla quotidianità, a maggior ragione in un ambito fondamentale come l’alimentazione. Il gesto di sedersi a tavola insieme e condividere il pasto dev’essere sempre un momento inclusivo e come tale, oggi, abbiamo voluto vivere il menu dedicato alla celiachia”.