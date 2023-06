Giornate Europee dell’Archeologia 2023 a Piacenza e provincia, Fiazza: “Istituita una rete tra i musei” – AUDIO

Presentate le iniziative a Piacenza e provincia delle Giornate Europee dell’Archeologia 2023 e il nuovo logo della rete dei Musei Archeologici Mapp. Gli appuntamenti, in programma il 17 e 18 giugno, sono previsti a Travo, Pianello, Piacenza, Morfasso e Veleia Romana.

La novità di quest’anno – spiega l’Assessore alla Cultura Christian Fiazza – è che abbiamo istituito questa rete con i vari musei archeologici della Provincia. Questo ci permettere di mettere in rete tutte le bellezze archeologiche permettendo anche di poter utilizzare i biglietti a costi ridotti. Nessuna Amministrazione è un’isola, in sostanza lavorando assieme possiamo permetterci di poter ampliare la nostra offerta.

Giornate Europee dell’Archeologia 2023 a Piacenza

A illustrare le iniziative in programma, sono intervenuti l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e Micaela Bertuzzi di Arti e Pensieri in rappresentanza di Piacenza. L’assessora alla Cultura Roberta Valla e Francesco Garbasi del locale Museo Archeologico per il Comune di Travo. La direttrice del Museo Archeologico della Valtidone Gloria Bolzoni e Olimpia Barbieri Gentili Estense Calcagnini, direttrice dell’Area Archeologica di Veleia Romana e funzionario della Direzione regionale Musei dell’Emilia Romagna.

