Giorno della Memoria, il 27 gennaio al Teatro Duse di Cortemaggiore “Il filo di Arianna” in scena con “L’amico ritrovato”

La stagione teatrale al Duse di Cortemaggiore prosegue anche attraverso le date istituzionali che quest’anno sono state inserite, appunto, per commemorare eventi o ricorrenze di rilevante importanza. Sabato 27 gennaio alle ore 21.00 sarà in scena la compagnia amatoriale locale “Il filo di Arianna” con lo spettacolo teatrale “L’amico ritrovato” in occasione del Giorno della memoria.

Lo spettacolo diretto da Paolo Contini propone la lettura e l’interpretazione delle parole di Fred Uhlman, e del suo più grande successo letterario, accompagnato della musica della fisarmonica di Ezio Gardella. Per l’importanza del messaggio e della condivisione di esso, lo spettacolo è ad ingresso libero ma la prenotazione è consigliata al 366.3065722 visto il numero ridotto dei posti a disposizione.

“Siamo lieti di proporre e soprattutto offrire questo spettacolo alla nostra cittadinanza e a tutti quelli che vorranno partecipare; ma per fare qualcosa di più concreto abbiamo pensato di offrire questa rappresentazione anche al pubblico più giovane coinvolgendo così le scuole di Cortemaggiore. Abbiamo, così, coinvolto l’istituto agrario Marcora e la scuola primaria di secondo grado per organizzare nella mattina di venerdì lo stesso spettacolo per i ragazzi di seconda e terza media e in un secondo momento per tutto l’istituto superiore. L’auspicio è quello di poter sensibilizzare i ragazzi su questo argomento proponendo una lezione di storia ed educazione civica alternativa.”