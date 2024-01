SI Cobas, sciopero all’azienda Il Sole: “Accordi sottoscritti ma non rispettati”

“Da lunedì pomeriggio i lavoratori della azienda Il Sole, dipendenti della società Mi.lo sono in sciopero per il rispetto del contratto collettivo nazionale e per il rispetto degli accordi di secondo livello, sottoscritti dalla stessa società che oggi non li sta rispettando”. E’ quanto comunica il sindacato SI Cobas in una nota.

La nota del sindacato SI Cobas

Lo sciopero è cominciato dopo un periodo di forti discriminazioni nei confronti dei lavoratori, da anni sofferenti per i continui cambi appalti, che non hanno fatto altro che aumentare la precarietà dell’organizzazione lavorativa e lo stress che ne deriva.

La società operante nell’appalto de Il Sole utilizza le ferie in maniera discriminatoria per coprire le ore contrattuali, imponendole unilateralmente ai lavoratori senza nessun preavviso.

In questa operazione i lavoratori perdono parte del proprio salario, cosa resa ancor più grave dall’evidente periodo di caro vita che stiamo attraversando.

A fronte dell’ennesima grave condotta illegittima da parte dell’azienda, ovvero la volontà dichiarata durante l’ultimo incontro di non rispettare dell’accordo sul premio presenza firmato solo un mese prima, i lavoratori aderenti al Sindacato S.I Cobas non sono rimasti a guardare davanti a queste evidenti violazioni dei loro diritti e si sono mossi subito, scioperando davanti all’azienda per ripristinare il rispetto dei loro diritti e del loro contratto.

Ancora una volta appare palese come il meccanismo di appalti e sub-appalti abbia come unico scopo massimizzare il profitto, de-responsabilizzando l’azienda committente e portando nient’altro che precarietà nella vita dei lavoratori.

Il Sindacato S.I. Cobas da anni evidenzia questa realtà in ogni sua vertenza, chiedendo con forza che si metta definitivamente fine al sistema degli appalti e si proceda finalmente verso l’assunzione diretta dei lavoratori da parte della società committente.