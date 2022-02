Spazio al talento locale con “GiovanArte”, quinta edizione del bando con il sostegno di “Piacenza riparte con la cultura”

Presentata la quinta edizione dell’iniziativa “GiovanArte”, promossa – con il sostegno del bando “Piacenza riparte con la cultura” – dall’associazione Amici dell’Arte, la cui presidente Franca Franchi è intervenuta a illustrarne i dettagli accanto all’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi e a Franco Spaggiari, componente della giuria chiamata a valutare i giovani talenti.

“L’obiettivo è offrire visibilità ai giovani artisti di Piacenza e di province limitrofe (Cremona, Lodi, Parma e Pavia). La presenza in giuria di esperti d’arte garantirà valutazioni qualificate. La pubblicazione del catalogo nonché la pubblicità in varie forme permetterà ai giovani artisti di farsi conoscere”, spiegano gli organizzatori.

TEMA DEL CONCORSO

Il tema del concorso è libero.

TIPOLOGIA DELLE OPERE

Possono partecipare al concorso opere realizzate con qualsiasi tecnica e materiale che siano espressione artistiche originali. A solo titolo esemplificativo opere di “pittura”, opere di “scultura”, “fotografia”, “grafica e fumetto”, “arte digitale”.

CRITERI DI AMMISSIONE

La candidatura è riservata ad artisti residenti e/o nati a Piacenza e nelle province limitrofe (Cremona, Lodi, Parma e Pavia) che non abbiano ancora compiuto il 35° (trentacinquesimo) anno di età al 4 Febbraio 2022.

Ogni candidato può presentare un massimo di 2 opere.

Ciascuna opera, non necessariamente inedita, escluse le opere digitali, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

100 x 200 (cento per duecento) centimetri al massimo, con peso massimo di 30 chilogrammi per le sculture.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Gli artisti iscritti parteciperanno alla mostra prevista dal 5 marzo al 3 aprile 2022 nelle sale dell’Associazione.

L’Associazione offre assistenza curatoriale e si occuperà dell’allestimento. Le opere, incluse le vincitrici, resteranno di proprietà dell’artista.

Gli artisti partecipanti, avranno diritto alla pubblicazione gratuita dell’opera presentata, sul catalogo della mostra.

GIURIA

Le opere saranno valutate da una competente giuria composta da esperti del settore.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Ogni componente di giuria avrà una scheda con riportato il titolo dell’opera, senza il nome dei candidati; così facendo si intende separare l’artista dall’opera, al fine di garantire trasparenza e imparzialità.

Ogni membro della commissione giudicatrice dovrà fornire una valutazione in numero intero da 1 a 20 (uno a venti). La scelta dei vincitore verrà decretata ad insindacabile giudizio della giuria.

PREMI

La cerimonia di premiazione è prevista per il 3/04/2022 alle ore 10:30 presso la sede

dell’Associazione.

Il vincitore riceverà un premio di 1500€ (millecinquecento)

A tutti i partecipanti verranno consegnate 2 copie del catalogo.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

La partecipazione alla Quinta edizione di Giovanarte, prevede l’iscrizione all’associazione “Amici dell’arte” (da effettuare presso la sede di Via San Siro, 13 Piacenza) con una quota pari a € 25 (venticinque euro).

L’invio del materiale e del modulo di iscrizione alla mostra potrà avvenire a partire da venerdì 4 febbraio 2022 e fino al 27 febbraio 2022, con le seguenti modalità:

Accedere al sito dell’Associazione e scaricare l’apposito modulo da compilare in ogni sua parte e inviare alla mail info@amicidellartepc.it insieme a:

Profilo biografico dell’artista (massimo 300 battute, dimensione font 12, carattere “Times New Roman”);

Foto dell’artista;

Foto in alta definizione di ciascuna opera presentata (due al massimo) al fine di inserirla nel catalogo della mostra;

Didascalia di ciascuna opera contenente: titolo, dimensione, tecnica e anno di realizzazione.

E’ possibile, inoltre, iscriversi al concorso compilando il modulo di partecipazione presso gli uffici dell’Associazione Amici dell’Arte (Via San Siro, 13 Piacenza) nei seguenti orari: dal Venerdì alla Domenica dalle ore 16 alle 19;

Nel caso di iscrizione presso la sede dell’Associazione, il partecipante deve essere munito di chiavetta USB o DVD contenente:

Profilo biografico dell’artista (massimo 300 battute, dimensione font 12, carattere (“Times New Roman”);

Foto dell’artista;

Foto in alta definizione di ciascuna opera presentata (due al massimo) al fine di inserirla nel catalogo della mostra;

Didascalia di ciascuna opera contenente: titolo, dimensione, tecnica e anno di realizzazione.

PRESELEZIONE

La commissione giudicatrice effettuerà la preselezione delle opere.

CONSEGNA DELLE OPERE PER ALLESTIMENTO

La consegna delle opere dovrà avvenire nei giorni 1, 2, 3 Marzo tra le 16 e le 19

all’associazione “Amici dell’arte”, via San Siro 13.

Le opere dovranno essere consegnate, a parte l’imballo, pronte per essere esposte: es. con ganci per appendere.

TRASPORTO

Gli artisti dovranno provvedere alle spese per il trasporto (andata e ritorno, comprese le spese di imballaggio e reimballaggio) delle proprie opere, e se lo ritengano opportuno, la loro assicurazione per il periodo di trasporto e mostra, fino alla riconsegna all’artista proprietario. L’Associazione ”Amici dell’Arte” declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, smarrimenti, mancate consegne o danni ai pacchi/opere derivanti dalla spedizione e dal trasporto per mezzo di corrieri o poste.

DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE

I partecipanti alla mostra collettiva dichiarano, la loro titolarità esclusiva dell’opera, con riguardo sia al diritto di autore sia al diritto di sfruttamento economico e pertanto, non esiste alcun diritto da parte di terzi su di essa. Gli organizzatori sono, quindi, esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera stessa. L’artista dichiara, inoltre, di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della documentazione rilasciate che serviranno per pubblicizzare il sito internet e tutti gli eventi connessi all’iniziativa, e qualsiasi altra forma di comunicazione. Per quanto sopra detto i dati personali, le immagini delle opere del concorso e/o altre opere inserite nel sito, durante un evento, per promuovere gli artisti e se stessa, o in altri eventi di arte contemporanea, nella promozione su web, o comunicazione, potranno essere utilizzati senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti o pagare i diritti. L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente Regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti. L’Associazione Amici dell’Arte sarà libera di riprodurre le opere partecipanti per la pubblicazione/promozione degli artisti in mostra e per la collettiva sui social, catalogo, dépliant, locandine.

RESPONSABILITÀ

L’Associazione Amici dell’Arte, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute per le mostra, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi alle opere durante il periodo in cui rimangono in consegna e durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale assicurazione è a cura e spese dell’artista medesimo. L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, smarrimenti, mancate consegne o danni ai pacchi/opere derivanti dalla spedizione e dal trasporto per mezzo di corrieri o poste. La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni candidato dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le finalità connesse allo svolgimento del presente concorso. Il trattamento dei dati personali avverrà in forma elettronica in conformità alle regole di riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. I dati personali dei candidati saranno inoltre pubblicati sul catalogo della mostra. Ogni candidato potrà ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Amici dell’arte”.

CONTATTI

Associazione “Amici dell’arte” Via San Siro 13, 29121 Piacenza

Tel. 0523.335253

E-Mail info@amicidellarte.pc.it.

Orari di apertura: da venerdì a domenica dalle 16 alle 19.