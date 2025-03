Lite tra due gruppi di ragazze in un locale, giovani aggredite con lo spray al peperoncino

Un’accesa lite si è consumata alla Farnesiana. I fatti sono accaduti ieri sera, 15 marzo. Un gruppo di ragazze si trovava nel dehors di un locale quando si è avvicinato un secondo gruppo di giovani donne. Tra le due fazioni è nata una lite, prima verbale.

Ma dalle parole si è passati presto ai fatti. Una delle contendenti, infatti, avrebbe aggredito le rivali con uno spray al peperoncino. Subito le vittime dell’aggressione hanno iniziato ad accusare i tipici sintomi come difficoltà respiratorie e irritazione alla gola.

Le ragazze responsabili dell’aggressione si sono allontanate mentre sul posto è intervenuta la polizia. Il 118 ha prestato le cure del caso alle giovani, che comunque non sono in gravi condizioni. Indagini sono in corso. All’origine della lite alcuni “conti in sospeso” tra i due gruppi.