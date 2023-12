Appuntamenti rivolti ai giovani in attesa dell’opera Otello di Verdi al Municipale, dall’11 al 13 dicembre

Tre appuntamenti rivolti ai giovani in attesa di Otello di Giuseppe Verdi, l’opera che venerdì 15 dicembre inaugura la Stagione Lirica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza: dalla prova aperta alle scuole, al ritorno di AperiOpera, la presentazione affidata agli studenti del Liceo Respighi di Piacenza, per arrivare a #Otello18, la recita a ingresso omaggio per i diciottenni.

Appuntamenti rivolti ai giovani in attesa dell’opera Otello di Verdi al Municipale

Ormai tradizione consolidata per l’inaugurazione della Stagione Lirica, si rinnova anche quest’anno la “maratona” di presentazioni e anteprime pensate per avvicinare i giovanissimi al mondo dell’opera. Il percorso di avvicinamento al titolo verdiano avrà inizio lunedì 11 dicembre alle 15.30, con la prova aperta alle scuole di ogni ordine e grado.

Martedì 12 dicembre, alle 18, nel foyer del Teatro Municipale arriveranno gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza, pronti a raccontare la tragica storia di Otello, Desdemona e Jago nella nuova edizione del progetto AperiOpera. Con il coordinamento delle docenti Elena Metti e Arianna Gazzola, i ragazzi introdurranno l’opera secondo il loro originale punto di vista, tra spunti e riflessioni multidisciplinari e collegamenti all’attualità. Nel foyer del teatro, saranno protagonisti gli studenti Emma Agosti, Michele Baldrighi, Mattia Barella, Matilde Braghieri, Emma Bricchi, Angelo Caronia, Rebecca Chiesa, Christopher Crescimanna, Veronica Fulcini, Adem Gaddour, Nathaly Gaggioli, Laura Maggi, Isacco Marchesi, Amy Mazzocchi, Sofia Moglia, Giada Rolleri, Laura Tosi.

Terzo appuntamento per i giovani, sarà #Otello18, ovvero la recita di Otello programmata nel giorno di Santa Lucia, mercoledì 13 dicembre alle ore 19.30, e rivolta gratuitamente ai diciottenni. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Teatri di Piacenza, è pensata come un “regalo” per i ragazzi che compiono la maggiore età nel 2023 e nel 2024, per avvicinarli e renderli protagonisti della vita culturale della propria città.

Info e biglietti

I biglietti omaggio per #Otello18 sono disponibili alla Biglietteria del Teatro Municipalefino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Municipale: tel. 0523 385720/21 – biglietteria@teatripiacenza.it