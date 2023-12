Bimba di soli due mesi in arresto cardiaco, trasportata in elicottero a Parma

Arresto cardiaco per una bimba di soli due mesi, a Parma in eliambulanza. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a Fiorenzuola. La piccola era insieme alla madre e alla zia quando il naso ha iniziato a sanguinarle. Nulla di particolarmente preoccupante all’apparenza, se non fosse che pochi istanti dopo la bimba ha smesso di respirare.

L’interruzione del respiro ha poi generato un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: i sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione in seguito alle quali sono riusciti a far ripartire il cuoricino della bambina. Poi gli operatori hanno optato per il trasporto della neonata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, le sue condizioni sono gravi.