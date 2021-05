Giro d’Italia a Piacenza, l’11 maggio la partenza da Piazza Cavalli

Piacenza sarà protagonista della 104° edizione del Giro d’Italia che prenderà il via il prossimo 8 maggio da Torino. Un grande evento non solo sportivo, che rappresenta anche una vetrina importante per il territorio.

L’11 maggio, dalla nostra città, prenderà il via la quarta tappa con partenza da piazza Cavalli e arrivo a Sestola, in provincia di Modena. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, la città si sta preparando anche con una serie di iniziative collaterali per accogliere il Giro. La Via Emilia piacentina tornerà in seguito protagonista il 27 maggio durante il transito della diciannovesima tappa Rovereto-Stradella.