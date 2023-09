Gloria Zanardi (FdI) presenta interrogazione sul decoro di piazzatta Plebiscito

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione in merito

alla sicurezza ed al decoro di Piazzetta Plebiscito per chiedere all’amministrazione in che modo

intende attivarsi e che interventi, strutturali e non strutturali, intende mettere in campo per

migliorare la situazione riguardante Piazzetta Plebiscito sia sotto il profilo della sicurezza che del

decoro.



Zanardi afferma: “dopo la chiusura del locale in zona, che fungeva in parte da deterrente per i

malintenzionati, soprattutto nelle ore serali, la situazione pare essere nuovamente degenerata con:

bande di ragazzini anche nelle ore notturne (che spesso ascoltano musica a tutto volume e parlano

a voce alta), altre circostanze che fanno pensare da parte di alcuni a condotte di spaccio, oltre che

sporcizia e scarso decoro (dovuti all’inciviltà dei frequentatori), auto parcheggiate sul selciato della

piazzetta in punti ove vige il divieto in violazione delle regole – prosegue – e ciò, oltre ad essermi

stato segnalato, l’ho constatato personalmente”.



L’esponente di Fratelli d’Italia rileva: “queste situazioni provocano disturbi, disagi, ma soprattutto

paura nei residenti e commercianti della zona, ma anche a qualunque persona che vuole

apprezzare il centro storico della nostra città – conclude – come più volte ribadito, la sicurezza è

priorità imprescindibile così come la tutela della qualità della vita di ogni singolo cittadino ed un

maggiore controllo da parte delle Forze dell’Ordine, ma anche una più adeguata illuminazione o

l’installazione di telecamere possono fungere da ottimo deterrente per certi comportamenti”.