Lancio del tocco ed emozioni in Cattolica, Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati – FOTO

Si è tenuto venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation Day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.
Vestiti in toga e tocco, sono stati 48 gli studenti proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che ha offerto la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studio e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School aderenti al double degree.
La Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Fondazione Lino Tollini hanno conferito borse di studio agli studenti italiani del Double Degree.
I laureati in totale erano 48 (36 italiani + 12 internazionali).
Questi gli studenti piacentini
- ALUSSI CLAUDIA
- MARINI FRANCESCA
- LOCCA MATTEO
- ZERMANI FELIPE LEOPOLDO
- BELISOMO MARTA
- GERARDI MATTEO
Tutti i laureati
- Claudia Alussi
- Edoardo Badino
- Andrea Yanis Barbieri
- Marta Belisomo
- Nicolò Benecchi
- Apolline Marie Benoit
- Giorgia Biasin
- Valentina Bizzi
- Greta Bonet
- Lucrezia Bonfiglioli
- Sara Borghesi
- Micaela Broccoli
- Rebecca Cabrini
- Sara Cagnazzo
- Maria Chiara Cardano
- Stefania Dallara
- Lou Marie Devalan
- Alessia Di Natale
- Thomas Xavier Flamary-Helliot
- Lea Marie Gasbarian
- Matteo Gerardi
- Anna Giulia Ghisu
- Eleonora Gimondi
- Ema Lina Goncalves
- Alice Gorzaneli
- Tim Levin Hennig
- Riccardo Illari
- Sara Ippolito
- Mariagrazia Krebs
- Alexandra Kuch
- Giulia Leonardi
- Laura Lierz
- Matteo Locca
- Sofiya Lyashenko
- Tommaso Maggiore
- Francesca Marini
- Filippo Menzani
- Gianmarco Muratori
- Victoria Ortelli
- Elena Parrini
- Pietro Preti
- Vassilena Veselinova Rankova
- Enrico Luiz Pio Romanò
- Leonid Sanin
- Mattia Tambini
- Filippo Vignali
- Felipe Leopoldo Zermani
- Sabrina Zicari