Lancio del tocco ed emozioni in Cattolica, Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati – FOTO

Si è tenuto venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation Day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Vestiti in toga e tocco, sono stati 48 gli studenti proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che ha offerto la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studio e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School aderenti al double degree.

La Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Fondazione Lino Tollini hanno conferito borse di studio agli studenti italiani del Double Degree.

I laureati in totale erano 48 (36 italiani + 12 internazionali).

Questi gli studenti piacentini

ALUSSI CLAUDIA

MARINI FRANCESCA

LOCCA MATTEO

ZERMANI FELIPE LEOPOLDO

BELISOMO MARTA

GERARDI MATTEO

Tutti i laureati

Claudia Alussi

Edoardo Badino

Andrea Yanis Barbieri

Marta Belisomo

Nicolò Benecchi

Apolline Marie Benoit

Giorgia Biasin

Valentina Bizzi

Greta Bonet

Lucrezia Bonfiglioli

Sara Borghesi

Micaela Broccoli

Rebecca Cabrini

Sara Cagnazzo

Maria Chiara Cardano

Stefania Dallara

Lou Marie Devalan

Alessia Di Natale

Thomas Xavier Flamary-Helliot

Lea Marie Gasbarian

Matteo Gerardi

Anna Giulia Ghisu

Eleonora Gimondi

Ema Lina Goncalves

Alice Gorzaneli

Tim Levin Hennig

Riccardo Illari

Sara Ippolito

Mariagrazia Krebs

Alexandra Kuch

Giulia Leonardi

Laura Lierz

Matteo Locca

Sofiya Lyashenko

Tommaso Maggiore

Francesca Marini

Filippo Menzani

Gianmarco Muratori

Victoria Ortelli

Elena Parrini

Pietro Preti

Vassilena Veselinova Rankova

Enrico Luiz Pio Romanò

Leonid Sanin

Mattia Tambini

Filippo Vignali

Felipe Leopoldo Zermani

Sabrina Zicari

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy