Lancio del tocco ed emozioni in Cattolica, Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati – FOTO

22 Dicembre 2025 Redazione FG Attualità
Si è tenuto venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation Day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Vestiti in toga e tocco, sono stati 48 gli studenti proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che ha offerto la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studio e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School aderenti al double degree.

La Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Fondazione Lino Tollini hanno conferito borse di studio agli studenti italiani del Double Degree.

I laureati in totale erano 48 (36 italiani + 12 internazionali).

Questi gli studenti piacentini

  • ALUSSI CLAUDIA
  • MARINI FRANCESCA
  • LOCCA MATTEO
  • ZERMANI FELIPE LEOPOLDO
  • BELISOMO MARTA
  • GERARDI MATTEO

Tutti i laureati

  • Claudia Alussi
  • Edoardo Badino
  • Andrea Yanis Barbieri
  • Marta Belisomo
  • Nicolò Benecchi
  • Apolline Marie Benoit
  • Giorgia Biasin
  • Valentina Bizzi
  • Greta Bonet
  • Lucrezia Bonfiglioli
  • Sara Borghesi
  • Micaela Broccoli
  • Rebecca Cabrini
  • Sara Cagnazzo
  • Maria Chiara Cardano
  • Stefania Dallara
  • Lou Marie Devalan
  • Alessia Di Natale
  • Thomas Xavier Flamary-Helliot
  • Lea Marie Gasbarian
  • Matteo Gerardi
  • Anna Giulia Ghisu
  • Eleonora Gimondi
  • Ema Lina Goncalves
  • Alice Gorzaneli
  • Tim Levin Hennig
  • Riccardo Illari
  • Sara Ippolito
  • Mariagrazia Krebs
  • Alexandra Kuch
  • Giulia Leonardi
  • Laura Lierz
  • Matteo Locca
  • Sofiya Lyashenko
  • Tommaso Maggiore
  • Francesca Marini
  • Filippo Menzani
  • Gianmarco Muratori
  • Victoria Ortelli
  • Elena Parrini
  • Pietro Preti
  • Vassilena Veselinova Rankova
  • Enrico Luiz Pio Romanò
  • Leonid Sanin
  • Mattia Tambini
  • Filippo Vignali
  • Felipe Leopoldo Zermani
  • Sabrina Zicari

Cover