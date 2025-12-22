Tennistavolo – Cortemaggiore: male a Villa Romanò, bene a Brescia

22 Dicembre 2025 Redazione Notizie, Sport, Tennistavolo
tennistavolo cortemaggiore
blank
Dopo il successo contro Mondovì, la Teco Cortemaggiore cede a Villa Romanò in un altro scontro diretto per la parte bassa della classifica. I pongisti piacentini non sono mai entrati realmente in partita: gli avversari, forti dell’inserimento dello straniero iraniano Salim Karam, non sbagliano praticamente nulla.

La Teco chiude così il girone d’andata con la permanenza in categoria, in un vero e proprio girone di ferro dove molte squadre si sono rafforzate.

Villa Romanò – Teco Cattina 5-1

  • Cerea – Calarco 3-1 (8-11 / 11-3 / 11-9 / 11-6)
  • Salim Karam – Sazonov 3-0 (11-7 / 11-3 / 13-11)
  • Lombardi – Conciauro 3-2 (11-1 / 10-12 / 9-11 / 11-8 / 13-11)
  • Salim Karam – Calarco 3-0 (11-4 / 11-8 / 11-6)
  • Cerea – Conciauro 3-1 (9-11 / 9-11 / 13-11 / 15-13)
  • Lombardi – Sazonov 3-0 (11-8 / 11-6 / 11-8)

Classifica Serie B1

  1. Verzuolo (CN) – 14
  2. Omet Vigevano – 12
  3. Aon Milano – 8
  4. Cus Torino – 8
  5. Teco Cattina Cortemaggiore – 4
  6. Villa Romanò (CO) – 4
  7. Mondovì (CN) – 2
  8. Enjoi Torino – 2

SERIE B2

Altavista Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 1-5

Torna il sorriso in casa Teco dopo le difficoltà di Ripalta Cremasca e Open House Brescia.
Con Dernini fermo in panchina nel ruolo di tecnico, la squadra conquista una netta vittoria esterna.
Ottime prove di Milza e Armani, con Kostadinov autentico valore aggiunto in un incontro a senso unico.

  • Porteri – Armani 2-3 (12-10 / 11-9 / 9-11 / 8-11 / 5-11)
  • Aparo – Kostadinov 0-3 (6-11 / 6-11 / 8-11)
  • Bruni – Milza 0-3 (7-11 / 9-11 / 7-11)
  • Porteri – Kostadinov 0-3 (5-11 / 6-11 / 5-11)
  • Bruni – Armani 3-2 (7-11 / 12-10 / 8-11 / 11-9 / 11-9)
  • Aparo – Milza 0-3 (8-11 / 8-11 / 7-11)

Classifica Serie B2

  1. Poviglio – 14
  2. A&G Marco Polo Brescia – 12
  3. Open House Brescia – 8
  4. Altavista Brescia – 8
  5. Teco Mete – 6
  6. Ripalta Cremasca – 6
  7. Battistini Parma – 2
  8. Cus Bergamo – 0

SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE

Castel Goffredo – Teco Cattina 5-3

CAMPIONATI REGIONALI

Serie D1

Premix S. Polo Torrile – Teco Costantini 7-0

Serie D2

S. Paolo Parma – Teco Devoti 0-7

Serie D3

Battistini Parma – Teco 2-5

