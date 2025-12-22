Tennistavolo – Cortemaggiore: male a Villa Romanò, bene a Brescia

Dopo il successo contro Mondovì, la Teco Cortemaggiore cede a Villa Romanò in un altro scontro diretto per la parte bassa della classifica. I pongisti piacentini non sono mai entrati realmente in partita: gli avversari, forti dell’inserimento dello straniero iraniano Salim Karam, non sbagliano praticamente nulla.
La Teco chiude così il girone d’andata con la permanenza in categoria, in un vero e proprio girone di ferro dove molte squadre si sono rafforzate.
Villa Romanò – Teco Cattina 5-1
- Cerea – Calarco 3-1 (8-11 / 11-3 / 11-9 / 11-6)
- Salim Karam – Sazonov 3-0 (11-7 / 11-3 / 13-11)
- Lombardi – Conciauro 3-2 (11-1 / 10-12 / 9-11 / 11-8 / 13-11)
- Salim Karam – Calarco 3-0 (11-4 / 11-8 / 11-6)
- Cerea – Conciauro 3-1 (9-11 / 9-11 / 13-11 / 15-13)
- Lombardi – Sazonov 3-0 (11-8 / 11-6 / 11-8)
Classifica Serie B1
- Verzuolo (CN) – 14
- Omet Vigevano – 12
- Aon Milano – 8
- Cus Torino – 8
- Teco Cattina Cortemaggiore – 4
- Villa Romanò (CO) – 4
- Mondovì (CN) – 2
- Enjoi Torino – 2
SERIE B2
Altavista Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 1-5
Torna il sorriso in casa Teco dopo le difficoltà di Ripalta Cremasca e Open House Brescia.
Con Dernini fermo in panchina nel ruolo di tecnico, la squadra conquista una netta vittoria esterna.
Ottime prove di Milza e Armani, con Kostadinov autentico valore aggiunto in un incontro a senso unico.
- Porteri – Armani 2-3 (12-10 / 11-9 / 9-11 / 8-11 / 5-11)
- Aparo – Kostadinov 0-3 (6-11 / 6-11 / 8-11)
- Bruni – Milza 0-3 (7-11 / 9-11 / 7-11)
- Porteri – Kostadinov 0-3 (5-11 / 6-11 / 5-11)
- Bruni – Armani 3-2 (7-11 / 12-10 / 8-11 / 11-9 / 11-9)
- Aparo – Milza 0-3 (8-11 / 8-11 / 7-11)
Classifica Serie B2
- Poviglio – 14
- A&G Marco Polo Brescia – 12
- Open House Brescia – 8
- Altavista Brescia – 8
- Teco Mete – 6
- Ripalta Cremasca – 6
- Battistini Parma – 2
- Cus Bergamo – 0
SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE
Castel Goffredo – Teco Cattina 5-3
CAMPIONATI REGIONALI
Serie D1
Premix S. Polo Torrile – Teco Costantini 7-0
Serie D2
S. Paolo Parma – Teco Devoti 0-7
Serie D3
Battistini Parma – Teco 2-5