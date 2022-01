Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio, serve la certificazione per andare in Banca o fare shopping. Mascherine all’aperto, obbligo in scadenza

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio, serve la certificazione per andare in Banca o fare shopping.

Dopo la prima tappa che ha riguardato i servizi alla persona, ora il requisito si allarga per buona parte delle attività al chiuso. Infatti da martedì servirà il Green Pass base per recarsi ad esempio in tabaccheria, nei negozi di abbigliamento e negli uffici postali.

Il Decreto però indica anche delle eccezioni. Senza verifiche si potrà entrare nei negozi di alimentari e nei supermercati per l’acquisto di qualsiasi tipo di merce. Inoltre la certificazione non servirà per entrare nelle farmacie, negli studi medici o veterinari, nelle caserme e negli uffici giudiziari per effettuare una denuncia.

Sempre dal 1 febbraio la validità del Green Pass sarà ridotta da 9 ai 6 mesi dall’ultima somministrazione.

Mascherine

Il 31 gennaio scade l’obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona bianca. Oggi però nel Consiglio dei Ministri potrebbe essere presa la decisione di prolungare l’obbligo fino al 31 marzo, data della fine, a meno di ulteriori modifiche, dello stato di emergenza.

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio: la delusione dei commercianti.