Grigliata sotto le stelle, il 29 e 30 luglio a Gusano di Gropparello. All’interno della manifestazione sarà possibile trovare stand gastronomici son le prelibatezze tipiche del territorio e tanta musica.

Il programma prevede sabato dalle 15: camminata per tutti, serata country e Dj set 80- 90. Domenica dalle 17 è in programma invece il 1° G-Ride , giro in MTB e musica dal vivo con Brakes e DeltaRem.

L’evento è organizzato dalla Nuova Pro Loco Gusano.