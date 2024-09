Punti di vista: “C’è da lavorare su difesa e centrocampo”. L’analisi di Amorini dopo Cittadella Vis Modena-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una sconfitta non ci fa certamente cambiare un metodo di valutazione maturato in tanti anni. Per dare un giudizio sul Piacenza calcio è necessario aspettare le prime quattro giornate, pertanto le valutazioni che condividiamo con voi dopo la sorprendente sconfitta contro il Cittadella Vis Modena sono legate a questa singola partita.

Le prime sensazioni parlano di una squadra che soffre in maniera dannata la mancanza di centimetri e fisicità in difesa. Inoltre, Rossini dovrà trovare un equilibrio tra i 5 giocatori di grande qualità (Recino, Iocolano, Bithiene, Mauri e Corradi) e il solo Grieco a fare la parte di lotta e di governo in mezzo al campo.

Campionato difficile, anche gli altri risultati lo dimostrano. Da domenica ci aspettiamo un prestazione migliore e una vittoria per dare fiducia a tutti.

A proposito di fiducia, Rossini in settimana aveva detto che sarà un campionato difficile e anche nei momenti di difficoltà dobbiamo stare tutti vicini alla squadra… giusto, ma se il segnale della società dopo la sconfitta all’esordio è quella di non mandare giocatori in sala stampa direi che partiamo con l’approccio sbagliato…

I punti di vista di Andrea Amorini in formato video