Conto alla rovescia per il via dell’anno scolastico, Zavattoni Cgil Piacenza: “Solito caos, non si conosce il numero di docenti disponibili” – AUDIO

Conto alla rovescia per il via dell’anno scolastico 2024-2025, Zavattoni Cgil Piacenza: “Caos generalizzato per le cattedre vacanti”. Suonerà la mattina di lunedì 16 settembre 2024 la campanella del rientro a scuola anche per gli studenti piacentini, mentre l’ultima giornata di lezioni sarà il 6 giugno 2025.

Si tratta di una partenza faticosa anche a Piacenza soprattutto per la problematica legata alle diverse cattedre ancora da assegnare, nonostante il lavoro degli uffici scolastici delle ultime settimane.

Una situazione – spiega Giovanni Zavattoni Segretario Provinciale Flc Cgil di Piacenza – anche peggiore degli ultimi anni. Il Ministero dell’Istruzione e, sottolineo del Merito ci ha messo del suo. Chiaramente le fasi delle assunzioni di ruolo stanno ancora procedendo e questo ritarda il lavoro di tutti gli uffici scolastici provinciali per quanto riguarda la disponibilità delle supplenze e il giro del famoso algoritmo che dovrebbe distribuire cattedre al 30 di giugno e al 31 di agosto all’interno delle varie scuole.

Nel nostro territorio com’è la situazione?

A Piacenza dovrebbe essere imminente l’uscita delle supplenze peccato che abbiamo una marea di supplenze accantonate per i concorsi PNRR ancora in atto. Il Governo ha deciso di accantonare questi posti, anche se ci sarebbero. Infatti i posti sono tanti e vengono assunte pochissime persone. Quest’anno solo il 40% dei posti vacanti sono andati ruolo. Come dicevo, si è deciso di accantonare ancora dei posti che saranno distribuiti dalle scuole attraverso le chiamate d’istituto. Quindi questi posti andranno fino al 30 di dicembre 2024 in attesa poi dei vincitori di questi concorsi, sempre se ci saranno perché non è detto che questi concorsi abbiano termine entro la fine dell’anno. Tutto questo in barba alla continuità didattica decantata dal nostro ministro.

C’è preoccupazione per l’inizio delle lezioni

Assolutamente! Abbiamo dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi che non sanno in questo momento ancora di quanti docenti potranno disporre, quindi si stanno organizzando con orari ridotti per la partenza dell’anno scolastico.