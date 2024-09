Cittadella Vis Modena – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo un’estate di partenze e arrivi, il Piacenza è pronto a tornare in campo nella prima gara del campionato 2024-2025 contro la Vis Modena, neo-promossa in Serie D dopo una super stagione nel campionato di Eccellenza. Gli uomini di Rossini iniziano questa stagione con lo stesso obiettivo della scorsa: tornare tra i professionisti; tante cessioni durante il mercato, una su tutte quella del giovane Riccardo Bassanini, ora alla corte di Filippo Inzaghi al Pisa, ma anche tanti innesti che hanno rinforzato la rosa biancorossa. Per tornare in Serie C e disputare una grande stagione, la prima giornata non si può sbagliare.

La probabile formazione

Piacenza (4-2-3-1): Morosoli; Argint, Silva, Somma, Napoletano; Grieco, Corradi; Bithiene, Iocolano, Mauri; Recino. All Rossini.

Il prepartita