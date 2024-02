Blitz anti droga all’interno dell’istituto scolastico Volta di Borgonovo. I carabinieri e l’unità cinofila della guardia di finanza hanno setacciato la scuola trovando due studenti in possesso di hashish. Pochi grammi, solo per il consumo personale, motivo per cui per i due studenti di 18 e 16 anni è scattata la segnalazione.