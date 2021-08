Una conferma di peso per completare il roster. La Canottieri Ongina chiude il mercato rinnovando l’accordo con l’opposto Henry Miranda, classe 1997 di origini cubane e al suo settimo anno a Monticelli. Protagonista nella scorsa stagione che ha visto i piacentini arrivare fino alla finale per l’A3, Miranda schiaccerà nuovamente per i colori gialloneri, ultimo tassello del mosaico affidato quest’anno alle cure tecniche di coach Gabriele Bruni.