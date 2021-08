Motonautica, Alex Cremona trionfa nella seconda tappa del Mondiale in Ucraina

Alex Cremona ha dominato la seconda tappa del Campionato Mondiale di Motonautica nella classe F250. Il campione piacentino ha trionfato a Ternopil in Ucraina davanti al bulgaro Ivanov e all’ungherese Bodor.

“Ho vinto tutte e tre le prove, quindi grazie a questo risultato io e il mio team ci presenteremo domenica prossima in Repubblica Ceca per l’ultima gara del Mondiale in testa alla classifica a pari punti con Bodor. Sarà una sfida emozionante come piace a noi, ma per ora godiamoci la vittoria e questo momento di felicità. Ringrazio Leonardo Pavesi e Nicola Giacco che sono i miei meccanici, la mia famiglia che mi ha supportato in Ucraina, il mio team che ha fatto il tifo da Piacenza e Giuseppe Rossi che prepara brillantemente i nostri motori”.

Per quanto riguarda gli altri risultati, nella F500 il piacentino Giuseppe Rossi ha ottenuto la quarta posizione, mentre è giunto quinto nella F125 Mattia Ghiraldi che corre per il team C&B Racing team/ club Ass.Motonautica San Nazzaro.