I Farnese, una grande dinastia. Nascita, affermazione ed alleanze nella storia europea convegno internazionale a Piacenza il 19 Gennaio

I Farnese, una grande dinastia, in occasione della mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, in corso a Palazzo Farnese fino al 7 aprile 2024, i Musei Civici di Palazzo Farnese in collaborazione con l’Istituto Araldico Genealogico italiano hanno organizzato un convegno internazionale di studi farnesiani dedicato al XXX anniversatio di fondazione dell’istituto araldico genealogico italiani IAGI in occasione della mostra.Venerdì 19 gennaio a Palazzo Farnese dalle 9,45 alle 17,30.

I Farnese, una grande dinastia tesori esposti a Piacenza

Per la prima volta dopo quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli – città dove Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V di Spagna, trasferì gran parte dei tesori artistici appartenuti ai Farnese – sei dipinti, già parte del ciclo dei “Fasti di Elisabetta”, sono esposti a Piacenza insieme ad altre importanti opere.

I Farnese, una grande dinastia un convegno particolarmente ricco

Data l’importanza dell’evento culturale, i Musei Civici di Palazzo Farnese, con il direttore Antonio Iommelli, e l’Istituto Araldico Genealogico Italiano, con Pierfelice degli Uberti e Marco Horak, hanno progettato e organizzato un convegno di studi sulla dinastia farnesiana, i cui atti saranno successivamente pubblicati, che si presenta particolarmente ricco di contenuti culturali innovativi, in quanto verranno affrontati temi che possono essere considerati in parte significativa sin qui inediti.

Un evento aperto al pubblico

L’evento è liberamente aperto al pubblico e si concluderà con una visita guidata gratuita alla mostra dedicata ai Fasti di Elisabetta Farnese. La mostra è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Parma, con il contributo di Banca di Piacenza, Camera di Commercio di Piacenza, Confindustria Piacenza, Coop Alleanza 3.0, Valcolatte spa, San Bono srl, Dallanegra, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Sicuritalia IVRI spa. Media partner Finestre sull’Arte e La Libertà.