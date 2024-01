Argellati, Sindaco di Vigolzone: “Penso di ricandidarmi, servono 10 anni per chiudere i progetti. Importanti obiettivi nel 2024″ – AUDIO

Gianluca Argellati, Sindaco a Vigolzone: “Penso di ricandidarmi, servono 10 anni per chiudere i progetti di inizio mandato”. Lo ha detto il primo cittadino a Radio Sound commentando il lavoro da svolgere nel 2024 fino alle elezioni di giugno.

Tra gli interventi più importanti, la realizzazione del Centro Diurno. In primavera è prevista la posa della prima pietra che darà il via ai lavori. Nonostante tutto quello che è successo negli ultimi anni siamo riusciti ad arrivare ad assegnare i lavori per questa costruzione che per noi è un punto focale. A primavera partiremo con i lavori per realizzare il Centro Diurno, si tratta del primo stralcio di un’opera più completa che riguarderà anche una casa di riposo.

Inoltre nel 2024 cosa puntate?

Come Unione Val Nure e Val Chero c’è il lavoro di ampliamento della sede della Polizia Locale. Spero nei primi sei mesi di terminare quest’opera e di finire tutti progetti partite nel 2023 come l’installazione di nuove telecamere di video sorveglianza. Poi spero di annunciare presto la realizzazione dell’ultimo tratto di ciclabile tra Villò e Albarola, quello da che chiuderebbe completamente l’anello sulle ciclovie comunali.

Si ricandida alle elezioni di giugno?

Un Sindaco deve avere 10 anni per chiudere i progetti. Non c’è ancora l’ufficialità, ma ci sto pensando seriamente.

