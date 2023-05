I Giovedì della Bioetica, primo appuntamento 11 Maggio ore 17.30 con il Prof. Riccardo Manzotti

I Giovedì della Bioetica ripartono in Fondazione, presso il Palazzo Rota Pisaroni, Giovedì 11 maggio alle ore 17,30.

Promossi dall’Istituto di Bioetica sezione di Piacenza – Emilia Romagna con un calendario interessante. Il primo si intitola: L’errore delle neuroscienze: dove si trova la coscienza?”, terrà l’incontro Il Prof. Riccardo Manzotti, dell’Università IULM di Milano.

Il Professor Manzotti è stato visiting scholar all’MIT di Boston e ha pubblicato decine di articoli scientifici e filosofici. Si è occupato di coscienza e di intelligenza artificiale, oltre che di filosofia della mente, coscienza artificiale, media, psicologia dell’arte, percezione e stati allucinatori.

I Giovedì della Bioetica si parte con una provocazione

“Il primo incontro che si preannuncia tra il problematico e il provocatorio, sarà tenuto da un filosofo che è anche ingegnere, quindi con una duplice matrice scientifica e umanistica – ha raccontato il Dottor Giorgio Macellari Presidente dell’Istituto di Bioetica sezione di Piacenza e Emilia Romagna – che provocherà il pubblico lasciando un dubbio: La coscienza è qualcosa che nasce dentro le nostre scatole craniche oppure è qualcosa che sta al di fuori?”

Il professor Manzotti parlerà di quella che ha concepito come la mente estesa che non è qualcosa che risiede solo dentro ai nostri cervelli ma dialoga con il mondo esterno e dal mondo esterno tare elementi per sussistere.

I Giovedì della Bioetica strumenti nuovi per migliorarsi

“Queste conferenze servono più che a dare risposte preconfezionate, a far pensare, a fare riflettere – Ha spiegato il Dottor Macellari – quindi il pubblico tornerà a casa con dei nuovi elementi che non facevano parte del proprio patrimonio personale. Partendo da queste nuove acquisizioni, sarà necessario mettersi a lavorare singolarmente perché queste conferenze accenderanno dei dubbi a cui bisognerà trovare delle risposte per ongi singolo individuo”.

La Coscienza, un termine abusato

“E’ un termine di cui abusiamo, ma non conosciamo in realtà che cosa sia, quali siano gli elementi biofisici che la strutturano – ha indicato Macellari – può accadere di abusare del termine coscienza in maniera opportunistica, per invocare la legittimità di alcuni nostri pensieri o azioni. Ma visto che la coscienza è enigmatica appellarsi ad essa può essere non solo sbrigativo ma anche schiacciante sulle altre coscienze”.

I Giovedì della Bioetica il Professor Manzotti

“Contrariamente a quanto la divulgazione scientifica ripete incessantemente, – afferma il prof. Manzotti – attività neurale ed esperienza cosciente sono completamente separati. Come diceva Einstein, quando un problema resiste a ogni tentativo di soluzione, bisogna tornare indietro e riconsiderare le premesse. In questo caso la premessa da mettere in discussione è quella della localizzazione della mente cosciente all’interno del corpo e del cervello”.

“E se non fosse così? – si interroga il prof. Riccardo Manzotti – Possiamo trovare la coscienza nel mondo fisico, senza cadere nell’errore delle neuroscienze? E se, contro ogni senso comune, fossimo fuori dal corpo, ma sempre dentro il mondo fisico? Esiste una soluzione alternativa, ma scientificamente solida, al problema della coscienza, che non passi per le neuroscienze?”.

I Giovedì della Bioetica gli incontri

“Si tratta di un programma molto fitto incentrato soprattutto sulle neuroscienze, perché oggi questo tema stà aprendo degli scenari importanti su chi siamo, – ha raccontato il Dottor Macellari – cosa vogliamo essere e su quali sono gli strumenti per poterci migliorare dal punto di vista neurobiologico. Incontro interessanti dal punto di vista speculativo ma anche con dei messaggi concreti a portare a casa”.

Il programma di giovedì 11 Maggio

Il primo appuntamento giovedì 11 maggio, alle 17,30, nel salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni, in via S. Eufemia 12, con il prof. Riccardo Manzotti, filosofo e ingegnere dedicato al tema “L’errore delle neuroscienze: dove si trova la coscienza?”

La conferenza, coordinata da Gaetano Rizzuto, già direttore del quotidiano Libertà, e vice presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica (sezione Piacenza-Emilia Romagna) sarà introdotta da Giorgio Macellari e da Fabio Fornari, della Fondazione di Piacenza e Vigevano.