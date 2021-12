I ragazzi alle prese con il Super Green Pass, Daniele Novara: “Va ritirato, isolare un adolescente è un grosso rischio” – AUDIO

I ragazzi alle prese con il Super Green Pass, Daniele Novara: “Provvedimento da ritirare, isolare un adolescente è un grosso rischio”. A dirlo a Radio Sound è il noto pedagogista piacentino direttore del CPP il Centro per l’educazione e la gestione conflitti e autore di numerosi libri.

Sono critico verso questa certificazione che andrebbe ritirata, infatti abbiamo lanciato una petizione. Questa divisione tra giovani vaccinati è pericolosa, pensando alla socialità compromessa. In particolare non è che se noi blocchiamo un virus poi risolviamo un problema di salute, questo è un concetto molto più grande. Infatti l’aumento dei suicidi tra i ragazzi nell’ultimo anno supera i morti di Covid. Insomma le autorità devono bilanciare il combattere il virus e le altre complicazioni.

Socialità dunque di nuovo a rischio come un anno fa?

Isolare un adolescente è un rischio enorme. Mi chiedo se chi ha preso questa decisione sia consapevole della complessità della situazione, temo di no. In particolare da due anni invito il Governo a inserire tra i tecnici chi si occupa quotidianamente dei giovani, ma non avviene quindi la preoccupazione è davvero molto alta.

