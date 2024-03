“I segreti delle Erbe Aromatiche”, incontro a Cadeo il 20 marzo

Mercoledì 20 marzo, si tiene il terzo appuntamento con “Gli incontri del Mercoledì” con il cibo buono, pulito, sano e giusto, il ciclo di Laboratori per parlare di sostenibilità ambientale, salute e benessere. “I segreti delle Erbe Aromatiche” è in programma alle ore 19-20,30 a Cadeo presso il negozio Prossima Fermata Caritas in via Emilia 87.

“I segreti delle erbe aromatiche: proprietà ed usi per salute e bellezza”

Con Domenico Alfarone dell’azienda Roncolo Bosco dell’alta Val Nure che mostrerà come preparare oli essenziali, idrolati, tisane artigianali e creme fai da te. Tutto partendo da materie prime di eccellenza: piante aromatiche coltivate con metodi naturali di alta montagna.

Si potrà dialogare direttamente con il produttore e vedere dal vivo i vari preparati per riproporli nelle proprie case.

L’economia circolare, il risparmio e la riduzione dell’impatto ambientale saranno alcuni dei temi affrontati nel pomeriggio attraverso gesti concreti e il dialogo reciproco. Si potrà colloquiare con Domenico e porgli tutte le domande che incuriosiscono da sempre. Ascoltare i motivi della sua scelta di vita, le sue difficoltà, i suoi successi; il suo sogno realizzato di cambiare vita e vivere in un ambiente sano, difficile ma in piena natura.

Competenza, serietà e sensibilità : Domenico è un vero Contadino Resistente con anche una bella laurea in tasca!

Informazioni

Per partecipare all’incontro è necessario prenotare per i posti limitati. Inviare una mail a slowfoodpiacenza@gmail.com o inviare un WhatsApp al 349 123 68 51