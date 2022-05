Elezioni comunali, Fratelli d’Italia: sabato e martedì ospiti Ignazio La Russa e Giorgia Meloni

“Tra pochi giorni, il 12 giugno, i piacentini saranno chiamati alle urne ed abbiamo ritenuto indispensabile promuovere ed organizzare due incontri che attestino l’interesse che anche a livello nazionale si pone per le elezioni comunali di Piacenza” lo scrive il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, annunciando i due appuntamenti con “i big” del partito, ovvero Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. “Sabato 28 maggio alle ore 16.00, ai Giardini Margherita in via Alberoni-viale dei Mille, interverrà il Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa che, da Ministro della Difesa, indicò Piacenza tra le città coinvolte nell‘operazione “Strade Sicure”, con l’impiego dei militari a presidio dei luoghi soggetti a degrado e criminalità”.

“Giorgia Meloni è un fiume in piena: lo dimostrano la sua capacità di richiamo nelle piazze italiane, la sua efficacia nei talkshow ed il gradimento in costante crescita nei sondaggi. Giorgia Meloni rappresenta in questo momento, e non abbiamo timore a dirlo, la leader di partito con il più alto gradimento nel Paese. E questo perché la politica di Fratelli d’Italia è sempre stata chiara, coerente ed improntata al rispetto della parola data agli elettori. La Presidente di Fratelli d’Italia in ogni appuntamento elettorale, dalla fondazione di Fratelli d’Italia in poi, è sempre scesa in campo personalmente a Piacenza. Anche questa volta Giorgia Meloni farà sentire il suo carisma e la sua leadership: lo farà martedì 31 maggio alle ore 16.45 in Piazza Cavalli” conclude la nota del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.